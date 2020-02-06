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РИА Наука
2020-02-06T15:12+0300
https://ria.ru/20200206/1564352587.html
Дети менее восприимчивы к коронавирусу, заявили ученые
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РИА Новости

Дети менее восприимчивы к коронавирусу, заявили ученые

15:07 06.02.2020 (обновлено: 15:12 06.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТуристы, прилетевшие из Китая, выходят из зоны таможенного контроля в аэропорту Владивостока
Туристы, прилетевшие из Китая, выходят из зоны таможенного контроля в аэропорту Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ученые проанализировали эпидемиологические характеристики распространения нового коронавируса и выяснили, что среди заболевших практически нет детей. Результаты анализа опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.
Китайские ученые собрали информацию о первых 425 подтвержденных случаях заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV в Ухане. Вся эпидемиологическая информация, собранная в ходе полевых исследований, включая историю воздействия, сроки и форму проявлений, а также выявление близкого круга контактов, сверялись с информацией из нескольких источников. Были также исследованы домохозяйства и места, которые посещали пациенты за две недели до проявления заболевания.
Данные были введены в центральную базу данных и обработаны с помощью специальной программы. По результатам цифровой обработки была построена кривая эпидемии. Для оценки темпов распространения и действенности осуществляемых мер на кривую были нанесены ключевые даты выявления случаев заболевания и мероприятий по борьбе с ним.
По данным исследователей, у 95 процентов заболевших симптомы появились в первые 12 дней после заражения, а средний инкубационный период составил 5,2 дня. На ранних стадиях число выявленных больных удваивалось каждые 7,4 дня, затем темпы замедлились.
Удивительно, но среди случаев заболевания в Ухане не оказалось ни одного ребенка младше 15 лет. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что дети менее подвержены заражению или симптомы у них проявляются в более легкой форме, чем у взрослых. На сегодняшний день средний возраст заболевших составляет 59 лет, и 56 процентов из них — мужчины.
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За всю историю эпидемии, которая с декабря 2019 года унесла жизни почти 500 человек, а более 24 000 человек заболели, врачи зафиксировали всего несколько разовых случаев заболевания среди детей: у девятимесячной девочки из Пекина, у одного ребенка в Шэньчжэне и у ребенка из Германии, чей отец был инфицирован. Четвертый случай имел место вчера — китайские власти подтвердили, что вирус обнаружен у новорожденного в Ухане. Мать также была больна.
"Из всего, что мы видели, и по непонятным для нас причинам кажется, что вирус в первую очередь влияет на взрослых, — приводит портал ScienceAlert слова медицинского эксперта Ричарда Мартинелло, доцента Йельской школы медицины. — Возможно, мы видим не все данные, так как отчеты, которые поступают из Китая, касаются только взрослых, а не педиатрических больниц".
В любом случае, крайне низкая заболеваемость среди детей — очень хорошая новость, считают эксперты. Детей намного сложнее удерживать в жестких рамках карантина, они хуже соблюдают гигиенические предписания и их трудно удержать от контактов с родственниками и друзьями. Если бы среди них вирус распространялся также, как среди взрослых, данные заболеваемости могли бы быть намного выше.
Ученые отмечают, что сходная картина с крайне низкой заболеваемостью у детей отмечалась и в предыдущих двух случаях коронавирусных инфекций — атипичной пневмонии и ближневосточного синдрома.
Согласно отчету Центра по контролю и профилактике заболеваний, ни один ребенок или подросток не умер от вируса SARS атипичной пневмонии и был только один случай, когда ребенок передал этот вирус другому человеку. При этом у детей в возрасте до 12 лет симптомы ОРВИ были слабее, чем у взрослых. Лабораторно было выявлено только 80 случаев атипичной пневмонии у детей, в то время как у взрослых за период с ноября 2002-го по июль 2003 года было зафиксировано более 8000 случаев, а 774 человека умерли.
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РИА НаукаРаспространение нового коронавирусаЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаКитайУхань
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