В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
При этом внешнеполитическое ведомство не стало раскрывать подробности, однако добавило, что за 14 дней боевики атаковали позиции военных больше тысячи раз.
В министерстве отметили, что всплеск активности террористов произошел после того, как Россия и Турция попытались ввести "режим тишины" в регионе с 9 января. После этого погибли сотни сирийских военных и гражданских.
Кроме того, продолжаются атаки ударных беспилотников на авиабазу Хмеймим.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перенаправил вопрос о гибели в Сирии российской военных в Минобороны и МИД.
Ситуация в Идлибе
Сирийские правительственные войска 29 января разгромили один из крупнейших оплотов бандформирований на юге провинции Идлиб, включая Маарэт ан-Нуман.
Кроме того, армии удалось вернуть контроль над 14 деревнями в окрестностях города.
Командование заявило, что продолжит выполнять долг перед сирийским народом до полного освобождения Сирии от террористов и оккупантов.
Маарэт ан-Нуман имеет стратегическое значение, так как расположен на развязке государственной автотрассы Хама — Алеппо. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге Идлиба.
Пятого февраля сирийская армия установила полный контроль над городом Саракиб, который является ключевым в Идлибе и стратегически важным из-за расположения на перекрестке международных трасс M4 (Латакия — Алеппо) и M5 (Дамаск — Алеппо).