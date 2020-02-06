В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб

© Михаил Воскресен Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.

При этом внешнеполитическое ведомство не стало раскрывать подробности, однако добавило, что за 14 дней боевики атаковали позиции военных больше тысячи раз.

В министерстве отметили, что всплеск активности террористов произошел после того, как Россия и Турция попытались ввести "режим тишины" в регионе с 9 января. После этого погибли сотни сирийских военных и гражданских.

Кроме того, продолжаются атаки ударных беспилотников на авиабазу Хмеймим.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перенаправил вопрос о гибели в Сирии российской военных в Минобороны и МИД.

Ситуация в Идлибе

Сирийские правительственные войска 29 января разгромили один из крупнейших оплотов бандформирований на юге провинции Идлиб , включая Маарэт ан-Нуман.

Кроме того, армии удалось вернуть контроль над 14 деревнями в окрестностях города.

Командование заявило, что продолжит выполнять долг перед сирийским народом до полного освобождения Сирии от террористов и оккупантов.

Маарэт ан-Нуман имеет стратегическое значение, так как расположен на развязке государственной автотрассы Хама — Алеппо. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге Идлиба.