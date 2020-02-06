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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-06T15:02+0300
https://ria.ru/20200206/1564352320.html
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564339255_0:311:3072:2039_1036x0_80_0_0_c124c688e66571273999f769f89abb8c.jpg
РИА Новости

В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

15:02 06.02.2020
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© Михаил ВоскресенРазрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
© Михаил Воскресен
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
При этом внешнеполитическое ведомство не стало раскрывать подробности, однако добавило, что за 14 дней боевики атаковали позиции военных больше тысячи раз.
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В министерстве отметили, что всплеск активности террористов произошел после того, как Россия и Турция попытались ввести "режим тишины" в регионе с 9 января. После этого погибли сотни сирийских военных и гражданских.
Кроме того, продолжаются атаки ударных беспилотников на авиабазу Хмеймим.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перенаправил вопрос о гибели в Сирии российской военных в Минобороны и МИД.

Ситуация в Идлибе

Сирийские правительственные войска 29 января разгромили один из крупнейших оплотов бандформирований на юге провинции Идлиб, включая Маарэт ан-Нуман.
Кроме того, армии удалось вернуть контроль над 14 деревнями в окрестностях города.
Командование заявило, что продолжит выполнять долг перед сирийским народом до полного освобождения Сирии от террористов и оккупантов.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России
28 января, 12:55Война в Сирии
Лавров заявил, что никакой пощады террористам в Идлибе быть не может
Маарэт ан-Нуман имеет стратегическое значение, так как расположен на развязке государственной автотрассы Хама — Алеппо. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге Идлиба.
Пятого февраля сирийская армия установила полный контроль над городом Саракиб, который является ключевым в Идлибе и стратегически важным из-за расположения на перекрестке международных трасс M4 (Латакия — Алеппо) и M5 (Дамаск — Алеппо).
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Война в СирииТурцияСирияРоссия
Популярные комментарии
Пока не начнут всерьез уничтожать боевиков , а не играть в "переговорные процессы" в Сирии не будет порядка .
6 февраля, 15:24
Юрий Б
196911027
А террористы кто?...кто за сменяемость власти и честные выборы?!?!?!
6 февраля, 15:24
ddrugl
766308136
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