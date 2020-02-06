В Канаде планируют изменить правила краткосрочной аренды жилья

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Канадский сервис по краткосрочной аренде жилья, которым активно пользуются туристы, может запретить пользователям моложе 24 лет бронировать дома, если в них не проживают хозяева, сообщает Vice.
Дело в том, что молодые люди нередко снимают жилье для проведения вечеринок, объяснил старший вице-президент по глобальной политике и коммуникациям сервиса Крис Леган. Он сообщил, что такие ограничения пока будут действовать лишь в Канаде, но не исключил распространение новых правил и на другие страны.
Также компания готова реагировать на жалобы соседей сдаваемого в аренду жилья, для связи с которыми обещает запустить голосовой сервис.
Такие меры было решено принять после того, как три молодых человека были убиты в Торонто во время стрельбы, произошедшей на вечеринке в доме, снятом с помощью сервиса. С ноября 2019 года это третий случай насилия с применением огнестрельного оружия на вечеринке в Торонто, которые происходили в домах, снятых в краткосрочную аренду.
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