В Канаде планируют изменить правила краткосрочной аренды жилья

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Канадский сервис по краткосрочной аренде жилья, которым активно пользуются туристы, может запретить пользователям моложе 24 лет бронировать дома, если в них не проживают хозяева, Канадский сервис по краткосрочной аренде жилья, которым активно пользуются туристы, может запретить пользователям моложе 24 лет бронировать дома, если в них не проживают хозяева, сообщает Vice.

Дело в том, что молодые люди нередко снимают жилье для проведения вечеринок, объяснил старший вице-президент по глобальной политике и коммуникациям сервиса Крис Леган. Он сообщил, что такие ограничения пока будут действовать лишь в Канаде, но не исключил распространение новых правил и на другие страны.

Также компания готова реагировать на жалобы соседей сдаваемого в аренду жилья, для связи с которыми обещает запустить голосовой сервис.