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Грушко рассказал о российско-британских отношениях после Brexit
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РИА Новости

Грушко рассказал о российско-британских отношениях после Brexit

14:54 06.02.2020 (обновлено: 15:13 06.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума "Примаковские чтения"
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Brexit даст возможность перезагрузить повестку дня российско-британских отношений и выйти за рамки нынешних тем, сторонам предстоит заниматься делами, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) покинула Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
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"Это (Brexit) даст возможность перезагрузить нашу повестку дня. Надо будет заниматься делами, а не Солсбери", - сказал Грушко.
"Brexit может создать новую повестку в наших отношениях или выйти за рамки нынешних, абсолютно грустных", - подчеркнул он.
Отношения между Москвой и Лондоном за последние несколько лет ухудшились из-за так называемого дела Скрипалей. В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Британская сторона не представила никаких документов о расследовании и не допустила контактов Скрипаля со СМИ.
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BrexitАлександр ГрушкоВеликобританияРоссияВ мире
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