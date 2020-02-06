Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
"Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет под управлением летчика-испытателя Казанского авиационного завода имени Горбунова Анри Наскидянца. Полет проходил на высоте 1,5 километра и длился 34 минуты".
Полет состоялся 2 февраля и прошел в штатном режиме. Экипаж выполнил необходимые проверки обновленных систем и оборудования, которые отработали без замечаний.
При модернизации Ту-160М получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронного противодействия.
Также значительно увеличилась общая эффективность самолета. Дальность полета Ту-160М увеличится на тысячу километров благодаря двигателям НК-32 второй серии.
Передача модернизированных Ту-160М в войска начнется в 2021 году.
5 февраля, 17:37В Минобороны рассказали о модернизированных Ту-160М и Ту-160М2