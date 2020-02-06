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Новое оружие России
2020-02-06T15:35+0300
https://ria.ru/20200206/1564350866.html
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564354504_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_57ca19d4eabe41f492f738532c31f5ec.jpg
РИА Новости

Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

14:52 06.02.2020 (обновлено: 15:35 06.02.2020)
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.

"Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет под управлением летчика-испытателя Казанского авиационного завода имени Горбунова Анри Наскидянца. Полет проходил на высоте 1,5 километра и длился 34 минуты".

Комплекс зданий Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архитекторы Лев Руднев, Владимир Мунц. 1938-51 гг.
Министерство обороны
Полет состоялся 2 февраля и прошел в штатном режиме. Экипаж выполнил необходимые проверки обновленных систем и оборудования, которые отработали без замечаний.
При модернизации Ту-160М получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронного противодействия.
Также значительно увеличилась общая эффективность самолета. Дальность полета Ту-160М увеличится на тысячу километров благодаря двигателям НК-32 второй серии.
Передача модернизированных Ту-160М в войска начнется в 2021 году.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
5 февраля, 17:37
В Минобороны рассказали о модернизированных Ту-160М и Ту-160М2
4731025118
Обсудить 14
Новое оружие РоссииТу-160ММинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
Популярные комментарии
не новый а модернизированный. Как не модернизируй Запорожец он им останется.
6 февраля, 15:42
mdmiguel dios
1203003100
Вот бы доходы Россиян так росли
6 февраля, 15:54
Кот на дереве
75201238
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