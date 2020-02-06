Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

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"Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет под управлением летчика-испытателя Казанского авиационного завода имени Горбунова Анри Наскидянца. Полет проходил на высоте 1,5 километра и длился 34 минуты". Министерство обороны

Полет состоялся 2 февраля и прошел в штатном режиме. Экипаж выполнил необходимые проверки обновленных систем и оборудования, которые отработали без замечаний.

При модернизации Ту-160М получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронного противодействия.

Также значительно увеличилась общая эффективность самолета. Дальность полета Ту-160М увеличится на тысячу километров благодаря двигателям НК-32 второй серии.