В зоне карантина под Тюменью приняли беспрецедентные меры безопасности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Беспрецедентные меры безопасности приняты в зоне карантина по коронавирусу под Тюменью, опасности заражения вирусом для персонала и членов их семей нет, сообщила журналистам в четверг директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая.
"Мы установили там беспрецедентные меры безопасности, особенно в отношении нашего медицинского и немедицинского персонала", - сказала Куликова.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV