В зоне карантина под Тюменью приняли беспрецедентные меры безопасности

"Мы установили там беспрецедентные меры безопасности, особенно в отношении нашего медицинского и немедицинского персонала", - сказала Куликова.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.