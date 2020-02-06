В Швеции два бронеавтомобиля угнали из расположения полка

СТОКГОЛЬМ, 6 фев - РИА Новости, Ольга Лимонова. Два бронированных автомобиля типа RG-32 угнали из расположения командно-контрольного полка вооруженных сил Два бронированных автомобиля типа RG-32 угнали из расположения командно-контрольного полка вооруженных сил Швеции в городе Энчепинг, сообщает в четверг телеканал SVT Nyheter со ссылкой на представителя полиции.

Угон произошел в среду днем, в четверг стало известно, что один из автомобилей был обнаружен в районе города Вестерос. На месте работают полицейские. В настоящее время в расследовании нет подозреваемых.

"Это очень ценное транспортное средство, которое министерство обороны хотело бы получить обратно. Автомобиль объявлен в розыск, об этом уведомлены все полицейские отделения, таможня и другие ведомства", - заявил представитель полиции Юнас Эрунен.

Как отмечается, на угнанных транспортных средствах не было установлено вооружение или какое-либо другое оборудование военного назначения.

Бронированные автомобили типа RG-32 производятся в ЮАР концерном BAE Land Systems. Это полноприводные автомобили для пересеченной местности, которые вмещают экипаж из пяти человек. Стоимость одного автомобиля составляет около 2 миллионов крон (примерно 200 тысяч евро).