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2020-02-06T14:50+0300
https://ria.ru/20200206/1564350378.html
В Швеции два бронеавтомобиля угнали из расположения полка
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РИА Новости

В Швеции два бронеавтомобиля угнали из расположения полка

14:45 06.02.2020 (обновлено: 14:50 06.02.2020)
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CC BY 2.0 / Bob Adams / RG32M BAE Systems Light Armoured VehicleАвтомобиль RG32M
Автомобиль RG32M
CC BY 2.0 / Bob Adams / RG32M BAE Systems Light Armoured Vehicle
Автомобиль RG32M. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 6 фев - РИА Новости, Ольга Лимонова. Два бронированных автомобиля типа RG-32 угнали из расположения командно-контрольного полка вооруженных сил Швеции в городе Энчепинг, сообщает в четверг телеканал SVT Nyheter со ссылкой на представителя полиции.
Угон произошел в среду днем, в четверг стало известно, что один из автомобилей был обнаружен в районе города Вестерос. На месте работают полицейские. В настоящее время в расследовании нет подозреваемых.
"Это очень ценное транспортное средство, которое министерство обороны хотело бы получить обратно. Автомобиль объявлен в розыск, об этом уведомлены все полицейские отделения, таможня и другие ведомства", - заявил представитель полиции Юнас Эрунен.
Как отмечается, на угнанных транспортных средствах не было установлено вооружение или какое-либо другое оборудование военного назначения.
Бронированные автомобили типа RG-32 производятся в ЮАР концерном BAE Land Systems. Это полноприводные автомобили для пересеченной местности, которые вмещают экипаж из пяти человек. Стоимость одного автомобиля составляет около 2 миллионов крон (примерно 200 тысяч евро).
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ШвецияСтокгольм (город)В мире
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