Под Тюменью 16 иностранцев находятся в карантине по коронавирусу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Шестнадцать граждан иностранных государств на сегодня находятся в карантине по коронавирусу в санатории под Тюменью, сообщила журналистам в четверг директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая.
"Шестнадцать граждан иностранных государств на сегодня находятся в карантине", - сказала Куликова.
Она добавила, что также в карантине находятся жители разных регионов России. Состояние четырех детей, которые есть среди эвакуированных, - хорошее.
"Все здоровы, все хорошо себя чувствуют, все осматриваются ежедневно врачом-педиатром", - отметила директор департамента здравоохранения.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV