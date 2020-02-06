Под Тюменью 16 иностранцев находятся в карантине по коронавирусу

Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Шестнадцать граждан иностранных государств на сегодня находятся в карантине по коронавирусу в санатории под Тюменью, сообщила журналистам в четверг директор департамента здравоохранения Шестнадцать граждан иностранных государств на сегодня находятся в карантине по коронавирусу в санатории под Тюменью, сообщила журналистам в четверг директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая.

"Шестнадцать граждан иностранных государств на сегодня находятся в карантине", - сказала Куликова.

Она добавила, что также в карантине находятся жители разных регионов России. Состояние четырех детей, которые есть среди эвакуированных, - хорошее.

"Все здоровы, все хорошо себя чувствуют, все осматриваются ежедневно врачом-педиатром", - отметила директор департамента здравоохранения.