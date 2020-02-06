Путин удивился успехам лауреатов премии президента

"Я когда смотрю на наших лауреатов, молодые люди совсем, столько у них и публикаций уже, и открытия, теперь они лауреаты. Каждому из них хочется задать вопрос, я этот вопрос задал первому лауреату, хочется каждого спросить - когда вы успели все оформить? Столько времени нужно, чтобы оформить все документы, они не только документы оформили, но и добились конкретных результатов", - сказал Путин на вручении премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.