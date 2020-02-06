Путин удивился успехам лауреатов премии президента

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился, как в таком молодом возрасте лауреаты премии президента в области науки и инноваций смогли добиться конкретных результатов и сделать открытия, а также пригласил их поучаствовать в совете по науке, который состоится сразу после вручения премий.
"Я когда смотрю на наших лауреатов, молодые люди совсем, столько у них и публикаций уже, и открытия, теперь они лауреаты. Каждому из них хочется задать вопрос, я этот вопрос задал первому лауреату, хочется каждого спросить - когда вы успели все оформить? Столько времени нужно, чтобы оформить все документы, они не только документы оформили, но и добились конкретных результатов", - сказал Путин на вручении премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.
Он отметил, что в России становится все больше и больше молодых талантов, которые дают о себе знать.
"А теперь, когда все будут знакомы с вашими разработками, с вашими открытиями, таких молодых талантливых людей, добивающихся выдающихся результатов, у нас будет все больше и больше. Я вас поздравляю и желаю вам новых открытий. Вы знаете, у нас сейчас будет совет по науке, я вас приглашаю принять в нем участие", - обратился президент к лауреатам.