МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил с представителями ЕС, ООН и ОБСЕ ситуацию в Закавказье, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
3 июля 2019, 19:56Женевским дискуссиям по Закавказью нет альтернативы, заявил Карасин
"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по региональной безопасности в контексте переговоров в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Особое внимание было уделено ситуации в грузино-югоосетинском приграничье. Обсуждены дальнейшие возможные шаги, направленные на деэскалацию напряженности в отношениях между Грузией и Южной Осетией", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.