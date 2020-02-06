Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T14:36+0300
https://ria.ru/20200206/1564349683.html
Руденко обсудил с представителями ЕС, ООН и ОБСЕ ситуацию в Закавказье
https://cdn24.img.ria.ru/images/156006/39/1560063950_0:151:3072:1879_1036x0_80_0_0_cc1deb633d8e42f3b232f3338195128a.jpg
РИА Новости

Руденко обсудил с представителями ЕС, ООН и ОБСЕ ситуацию в Закавказье

14:36 06.02.2020
93
© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил с представителями ЕС, ООН и ОБСЕ ситуацию в Закавказье, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Как сообщили в МИД РФ, в консультациях с Руденко приняли участие спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар, представитель ООН Джихан Султаноглу и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Рудольф Михалку.
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
3 июля 2019, 19:56
Женевским дискуссиям по Закавказью нет альтернативы, заявил Карасин
"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по региональной безопасности в контексте переговоров в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Особое внимание было уделено ситуации в грузино-югоосетинском приграничье. Обсуждены дальнейшие возможные шаги, направленные на деэскалацию напряженности в отношениях между Грузией и Южной Осетией", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
200001
Обсудить 0
ОБСЕАндрей РуденкоМИД РФЕвросоюзООНРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Депутат Рады обвинил украинского премьера в нарушении закона
Автомобиль RG32M
В Швеции два бронеавтомобиля угнали из расположения полка
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Главы Генштабов ВС России и Азербайджана обсудили вопросы безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
СМИ: Зеленский убеждал свою фракцию, что не распустит Раду досрочно
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
МИД Франции призвал к прекращению военных действий в Идлибе
Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии вручения президентских премий в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год. 6 февраля 2020
Путин удивился успехам лауреатов премии президента
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции
Число погибших при сходе двух лавин в Турции достигло 39
Вахтанг Кипшидзе
В РПЦ оценили созданный в США Альянс религиозных свобод
Плакаты у магистратского суда лондонского района Вестминстер, где проходит акция против экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа
Немецкие политики призвали Великобританию освободить Ассанжа
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения
Грушко рассказал о российско-британских отношениях после Brexit
Токио
В Токио произошло землетрясение магнитудой 5,6
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты Рады второй раз за день устроили потасовку
Опубликовано видео потасовки депутатов в Раде
Тимошенко заняла кресло спикера Рады после потасовки
Участники мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
В Черногории полиция согласилась охранять протесты верующих
Дворец президента Ирака в Багдаде
Ирак открывает наземный путь для торговли с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
Лента новостейМолния