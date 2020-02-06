Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока

Арестовали Королева два месяца назад в столице Приморья и этапировали в Москву.

Судя по профилю Королева в соцсети "Одноклассники", пенсионер ездил в Китай, где спускался в угольные шахты. Также он увлекался биографией осужденного за подготовку вооруженного мятежа экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова. На своей странице обвиняемый нередко ностальгировал по Советскому Союзу. Последний раз Королев заходил на свою страницу 9 декабря 2019 года.