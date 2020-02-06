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Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока
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РИА Новости

Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока

14:32 06.02.2020 (обновлено: 16:38 06.02.2020)
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© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Из ходатайства прокурора о продлении ареста гражданину России Виктору Королеву, обвиняемому в государственной измене, стали известны подробности его биографии.
Как сообщает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы, где в закрытом режиме рассматривается ходатайство, Королев — 69-летний холостой уроженец Приморского края, имеющий высшее образование и зарегистрированный во Владивостоке. На момент задержания он нигде официально не работал.
Арестовали Королева два месяца назад в столице Приморья и этапировали в Москву.
Материалы дела засекречены, поэтому подробности обвинения неизвестны.
Судя по профилю Королева в соцсети "Одноклассники", пенсионер ездил в Китай, где спускался в угольные шахты. Также он увлекался биографией осужденного за подготовку вооруженного мятежа экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова. На своей странице обвиняемый нередко ностальгировал по Советскому Союзу. Последний раз Королев заходил на свою страницу 9 декабря 2019 года.
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Лефортовский суд г. МосквыВладивостокРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Рассказал иностранцу о размере своей пенсии?
6 февраля, 14:50
big_medved
362701118
Судя по данным в статье этот человек В ПРИНЦИПЕ не мог обладать государственными секретами. Так в чем же его обвиняют? В посещении китайской шахты? Нет, это месть Квачкову и его сторонникам.
6 февраля, 16:08
sizif8
3120118
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