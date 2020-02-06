Акции АФК "Система" включены в российские индексы ESG

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. ПАО АФК "Система" по итогам 2019 года вошла в лидирующие группы по индексам РСПП в области устойчивого развития – "Ответственность и открытость" и "Вектор устойчивого развития"; ценные бумаги корпорации включены в обновленную базу расчета соответствующих индексов Московской биржи, сообщает пресс-служба "Системы".
Индексы РСПП составляются на основе публичной нефинансовой отчетности крупнейших компаний РФ и служат базой для формирования российских фондовых индексов, оценивающих эмитентов по уровню экологической, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG).
"Присутствие в национальных и международных индексах ESG, которые отражают качество раскрытия информации, управления и результативность деятельности корпорации в области устойчивого развития, является позитивным сигналом для инвесторов, которые все чаще обращают внимание не только на текущие финансовые показатели, но и на фундаментальные факторы создания долгосрочной ценности, включая влияние на общество и окружающую среду", - приводится в сообщении комментарий вице-президента по внешним связям АФК "Система" Джошуа Тулгана.
В ежегодно обновляемую базу российских биржевых ESG-индексов, где АФК "Система" остается единственной негосударственной компанией финансового сектора, также включены акции ее ключевого актива – ПАО "МТС". МосБиржа начала расчет индексов с 1 апреля 2019 года. За прошедший период индексы "Ответственность и открытость" и "Вектор устойчивого развития" показали рост на уровне 24%. На сегодняшний день в индексах учитываются котировки более 20 эмитентов, среди которых Сбербанк, Газпром, "Северсталь", "Норникель", "Новатэк", "Лукойл", НЛМК, ММК и другие, отметили в АФК "Системе".