Акции АФК "Система" включены в российские индексы ESG

"Присутствие в национальных и международных индексах ESG, которые отражают качество раскрытия информации, управления и результативность деятельности корпорации в области устойчивого развития, является позитивным сигналом для инвесторов, которые все чаще обращают внимание не только на текущие финансовые показатели, но и на фундаментальные факторы создания долгосрочной ценности, включая влияние на общество и окружающую среду", - приводится в сообщении комментарий вице-президента по внешним связям АФК "Система" Джошуа Тулгана.