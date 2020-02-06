В Чувашии 12 китайских рабочих поместили на карантин

Главный санитарный врач по Чувашской Республике 5 февраля выпустил постановление о необходимой изоляции и проведении медицинского осмотра в отношении граждан Китайской Народной Республики, прибывающих в Чувашию с 5 по 11 февраля 2020 года.
"Все 12 граждан Китая, вернувшихся в Чувашию на работу с 5 февраля, - работники ООО "Сычуань – Чувашия агропромышленная компания". Решением санитарно-противоэпидемической комиссии местом изоляции и постоянного медицинского наблюдения за гражданами Китая определен отдельно стоящий инфекционный стационар Чебоксарской районной больницы", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Отмечается, что продолжительность карантина для тех, кто вернулся из Китая, составляет 14 дней.
"Все прибывшие из Китая были обследованы в месте прибытия – в аэропорту Шереметьево - на заражение новой коронавирусной инфекцией. Признаки гриппа, ОРВИ, коронавируса не выявлены. Всего в стационаре будут размещены 11 человек. Еще один гражданин КНР, прибывший 5 февраля, находится на изоляции в Больнице скорой медицинской помощи", - подчеркивается в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек, выписаны 1153. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV