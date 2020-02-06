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В Чувашии 12 китайских рабочих поместили на карантин
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РИА Новости

В Чувашии 12 китайских рабочих поместили на карантин

14:23 06.02.2020
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© REUTERS / China DailyУханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
© REUTERS / China Daily
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Двенадцать граждан Китая, приехавших на работу в Чувашию, помещены в больницу на карантин на две недели, сообщает министерство здравоохранения республики.
Главный санитарный врач по Чувашской Республике 5 февраля выпустил постановление о необходимой изоляции и проведении медицинского осмотра в отношении граждан Китайской Народной Республики, прибывающих в Чувашию с 5 по 11 февраля 2020 года.
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"Все 12 граждан Китая, вернувшихся в Чувашию на работу с 5 февраля, - работники ООО "Сычуань – Чувашия агропромышленная компания". Решением санитарно-противоэпидемической комиссии местом изоляции и постоянного медицинского наблюдения за гражданами Китая определен отдельно стоящий инфекционный стационар Чебоксарской районной больницы", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Отмечается, что продолжительность карантина для тех, кто вернулся из Китая, составляет 14 дней.
"Все прибывшие из Китая были обследованы в месте прибытия – в аэропорту Шереметьево - на заражение новой коронавирусной инфекцией. Признаки гриппа, ОРВИ, коронавируса не выявлены. Всего в стационаре будут размещены 11 человек. Еще один гражданин КНР, прибывший 5 февраля, находится на изоляции в Больнице скорой медицинской помощи", - подчеркивается в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек, выписаны 1153. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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