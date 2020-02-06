В Чувашии 12 китайских рабочих поместили на карантин

Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Двенадцать граждан Двенадцать граждан Китая , приехавших на работу в Чувашию , помещены в больницу на карантин на две недели, сообщает министерство здравоохранения республики.

Главный санитарный врач по Чувашской Республике 5 февраля выпустил постановление о необходимой изоляции и проведении медицинского осмотра в отношении граждан Китайской Народной Республики, прибывающих в Чувашию с 5 по 11 февраля 2020 года.

"Все 12 граждан Китая, вернувшихся в Чувашию на работу с 5 февраля, - работники ООО "Сычуань – Чувашия агропромышленная компания". Решением санитарно-противоэпидемической комиссии местом изоляции и постоянного медицинского наблюдения за гражданами Китая определен отдельно стоящий инфекционный стационар Чебоксарской районной больницы", - говорится в сообщении регионального минздрава.

Отмечается, что продолжительность карантина для тех, кто вернулся из Китая, составляет 14 дней.

"Все прибывшие из Китая были обследованы в месте прибытия – в аэропорту Шереметьево - на заражение новой коронавирусной инфекцией . Признаки гриппа, ОРВИ, коронавируса не выявлены. Всего в стационаре будут размещены 11 человек. Еще один гражданин КНР, прибывший 5 февраля, находится на изоляции в Больнице скорой медицинской помощи", - подчеркивается в сообщении.