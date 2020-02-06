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ЕР проконтролирует готовность школ к обеспечению детей питанием
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РИА Новости

ЕР проконтролирует готовность школ к обеспечению детей питанием

14:21 06.02.2020 (обновлено: 14:22 06.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Неверов
Сергей Неверов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сергей Неверов. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" проконтролируют готовность инфраструктур школ в регионах к обеспечению детей горячим питанием, сообщил руководитель фракции, вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов.
"Важно проверить готовность инфраструктуры школ к этому периоду, в поправке президента указан переходный период – с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года. Обращаюсь к своим коллегам-депутатам не только в региональную неделю уделять этому направлению внимание. Ваши приемные работают, на выходных вы выезжаете в регионы. Нужно пройти по школам, посмотреть готовность, чтобы когда будет окончательно принято решение, дети получали качественное горячее питание", - заявил Неверов на пленарном заседании Госдумы.
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Он также подчеркнул, что обеспечение учащихся младших классов горячим питанием - приоритетный вопрос для фракции "Единая Россия". Неверов добавил, что средства, которые выделяются на это направление в регионах, "не должны быть "срезаны".
"Идут дополнительные средства, это необходимо. Хотя в ряде регионов не выделяют деньги из регионального бюджета, но, тем не менее, питание есть, и очень важно добавить сумму из федерального бюджета", - сказал Неверов.
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В апреле прошлого года Дмитрий Медведев, тогда занимавший пост премьер-министра РФ, заявил в ежегодном отчете о работе кабмина в Госдуме, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в нижней палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.
Законодательная инициатива была внесена в Госдуму 20 сентября, ее авторами стали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.
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Законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы в октябре. В декабре комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал законопроект ко второму чтению, отложив на год норму о введении обязательной маркировки отдельных пищевых продуктов.
В январе президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в четверг утвердил новую редакцию законопроекта с учетом поправок президента. В соответствии с поправкой бюджетам субъектов Российской Федерации могут предоставляться субсидии на условиях, определяемых правительством. Также мероприятия по обеспечению условий для организации бесплатного питания должны осуществляться поэтапно с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года.
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Валентина МатвиенкоГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинСергей НеверовВладимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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