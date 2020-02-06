ЕР проконтролирует готовность школ к обеспечению детей питанием

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" проконтролируют готовность инфраструктур школ в регионах к обеспечению детей горячим питанием, сообщил руководитель фракции, вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов

"Важно проверить готовность инфраструктуры школ к этому периоду, в поправке президента указан переходный период – с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года. Обращаюсь к своим коллегам-депутатам не только в региональную неделю уделять этому направлению внимание. Ваши приемные работают, на выходных вы выезжаете в регионы. Нужно пройти по школам, посмотреть готовность, чтобы когда будет окончательно принято решение, дети получали качественное горячее питание", - заявил Неверов на пленарном заседании Госдумы.

Он также подчеркнул, что обеспечение учащихся младших классов горячим питанием - приоритетный вопрос для фракции "Единая Россия". Неверов добавил, что средства, которые выделяются на это направление в регионах, "не должны быть "срезаны".

"Идут дополнительные средства, это необходимо. Хотя в ряде регионов не выделяют деньги из регионального бюджета, но, тем не менее, питание есть, и очень важно добавить сумму из федерального бюджета", - сказал Неверов.

В апреле прошлого года Дмитрий Медведев , тогда занимавший пост премьер-министра РФ, заявил в ежегодном отчете о работе кабмина в Госдуме, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в нижней палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.

Законодательная инициатива была внесена в Госдуму 20 сентября, ее авторами стали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко Вячеслав Володин , а также лидеры всех парламентских фракций. Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.

Законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы в октябре. В декабре комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал законопроект ко второму чтению, отложив на год норму о введении обязательной маркировки отдельных пищевых продуктов.

В январе президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием.