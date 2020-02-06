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Лауреат премии попросил Путина объявить в России год образования
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РИА Новости

Лауреат премии попросил Путина объявить в России год образования

14:21 06.02.2020 (обновлено: 15:43 06.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и доктор психологических наук Александр Веракса на церемонии вручения президентских премий в области науки
Президент РФ Владимир Путин и доктор психологических наук Александр Веракса на церемонии вручения президентских премий в области науки
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин и доктор психологических наук Александр Веракса на церемонии вручения президентских премий в области науки
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Лауреат президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год Александр Веракса обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой объявить следующий год годом образования и науки.
Путин в четверг вручает в Кремле премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год. Одним из лауреатов премии стал доктор психологических наук Александр Веракса, он получил премию за исследования когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста.
"Владимир Владимирович, позвольте обратиться к Вам с просьбой - сделать подарок всему научному, исследовательскому, педагогическому сообществу и рассмотреть возможность об объявлении следующего года в России годом образования и науки", - сказал Веракса, обращаясь к президенту.
Президентская премия, учрежденная в 2008 году, присуждается ежегодно за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с этого года составляет 5 миллионов рублей.
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