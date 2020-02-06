Лауреат премии попросил Путина объявить в России год образования

Путин в четверг вручает в Кремле премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год. Одним из лауреатов премии стал доктор психологических наук Александр Веракса, он получил премию за исследования когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста.