"Инфофлот" опроверг сообщение о своих туристах на Diamond Princess

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Круизный центр " Круизный центр " Инфофлот ", специализирующийся на продаже круизных туров, опровергает сообщение Ассоциации туроператоров (АТОР) о наличии своих туристов на задержанном из-за выявления коронавируса среди пассажиров лайнере Diamond Princess, об этом РИА Новости сообщила пресс-служба компании.

В среду АТОР опубликовала на своем сайте сообщение о состоянии здоровья пассажиров лайнера, указав в том числе, что там находятся и туристы "Инфофлота". Позднее ассоциация удалила эту часть из сообщения.

"Пресс-служба официально заявляет, что на лайнере Diamond Princess нет ни одного туриста "Инфофлота", - заявили в компании.

Ранее стало известно, что еще у 10 пассажиров с круизного судна, которое с понедельника находится на карантине на рейде у японской префектуры Канагава, обнаружен новый тип коронавируса. Таким образом, всего на судне было выявлено 20 случаев заболевания. На борту находятся 24 россиянина, ни у кого из них вирус не обнаружен.

Круизное судно Diamond Princess c понедельника встало на рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса. Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться в Йокогаму. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который в Гонконге сошел на берег, был заражен новым типом коронавируса. К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3700 пассажиров и членов экипажа.