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https://ria.ru/20200206/1564348087.html
"Инфофлот" опроверг сообщение о своих туристах на Diamond Princess
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РИА Новости

"Инфофлот" опроверг сообщение о своих туристах на Diamond Princess

14:16 06.02.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonКруизное судно Diamond Princess в Йокогаме
Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Круизный центр "Инфофлот", специализирующийся на продаже круизных туров, опровергает сообщение Ассоциации туроператоров (АТОР) о наличии своих туристов на задержанном из-за выявления коронавируса среди пассажиров лайнере Diamond Princess, об этом РИА Новости сообщила пресс-служба компании.
В среду АТОР опубликовала на своем сайте сообщение о состоянии здоровья пассажиров лайнера, указав в том числе, что там находятся и туристы "Инфофлота". Позднее ассоциация удалила эту часть из сообщения.
"Пресс-служба официально заявляет, что на лайнере Diamond Princess нет ни одного туриста "Инфофлота", - заявили в компании.
Ранее стало известно, что еще у 10 пассажиров с круизного судна, которое с понедельника находится на карантине на рейде у японской префектуры Канагава, обнаружен новый тип коронавируса. Таким образом, всего на судне было выявлено 20 случаев заболевания. На борту находятся 24 россиянина, ни у кого из них вирус не обнаружен.
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Круизное судно Diamond Princess c понедельника встало на рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса. Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться в Йокогаму. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который в Гонконге сошел на берег, был заражен новым типом коронавируса. К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3700 пассажиров и членов экипажа.
О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Специалисты установили возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число умерших от коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек, выписаны 1153. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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ИнфофлотDiamond PrincessКагосима (префектура)Ассоциация туроператоров РоссииВОЗУханьКагосима (город)В мире
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