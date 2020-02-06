"Инфофлот" опроверг сообщение о своих туристах на Diamond Princess

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Круизный центр "Инфофлот", специализирующийся на продаже круизных туров, опровергает сообщение Ассоциации туроператоров (АТОР) о наличии своих туристов на задержанном из-за выявления коронавируса среди пассажиров лайнере Diamond Princess, об этом РИА Новости сообщила пресс-служба компании.
В среду АТОР опубликовала на своем сайте сообщение о состоянии здоровья пассажиров лайнера, указав в том числе, что там находятся и туристы "Инфофлота". Позднее ассоциация удалила эту часть из сообщения.
"Пресс-служба официально заявляет, что на лайнере Diamond Princess нет ни одного туриста "Инфофлота", - заявили в компании.
Ранее стало известно, что еще у 10 пассажиров с круизного судна, которое с понедельника находится на карантине на рейде у японской префектуры Канагава, обнаружен новый тип коронавируса. Таким образом, всего на судне было выявлено 20 случаев заболевания. На борту находятся 24 россиянина, ни у кого из них вирус не обнаружен.
Круизное судно Diamond Princess c понедельника встало на рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса. Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться в Йокогаму. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который в Гонконге сошел на берег, был заражен новым типом коронавируса. К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3700 пассажиров и членов экипажа.
О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Специалисты установили возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число умерших от коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек, выписаны 1153. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV