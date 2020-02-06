В ФНПР оценили идею ужесточить наказание за невыплату зарплат

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ужесточение наказания за невыплату зарплаты поможет покончить с этим явлением, считает секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.
Ранее "Известия" сообщили, что члены правительственной комиссии по профилактике правонарушений поручили Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность ужесточения уголовного наказания за невыплату зарплаты. По данным издания, специалистам двух ведомств предстоит оценить, возможно ли признать действия, предусмотренные первой и второй частями статьи 145.1 УК "Невыплата зарплаты…" преступлением средней тяжести, а те, о которых идет речь в третьей части, – тяжкими.
"Ужесточение наказания в этой сфере способно более эффективно воздействовать на социально-безответственных представителей бизнеса и, в конечном счете, покончить с этим... явлением", - считает Соколов, комментарий которого размещен на сайте ФНПР.
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