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Путин рассказал, что способно обеспечить качественный прорыв в науке
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РИА Новости

Путин рассказал, что способно обеспечить качественный прорыв в науке

14:12 06.02.2020 (обновлено: 16:02 06.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Путин вручил в Кремле президентские премии в области науки и инноваций. 6 февраля 2020
 Путин вручил в Кремле президентские премии в области науки и инноваций. 6 февраля 2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Путин вручил в Кремле президентские премии в области науки и инноваций. 6 февраля 2020
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Талант и азарт молодых ученых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, постановка сложных, амбициозных задач, открывающиеся возможности стать первыми - сильная мотивация, заявил президент РФ Владимир Путин.
На вручении премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год Путин отметил важность ежегодного роста числа номинантов, участия в конкурсе все большего количества интересных, перспективных работ по ключевым направлениям. По его мнению, это позволяет отмечать лучшие и самые достойные достижения, а также говорит о том, что уровень научных разработок и исследований молодежи становится все более зрелым.
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"Убежден, что именно талант и азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, всего XXI века. Конечно, постановка сложных, амбициозных задач, открывающиеся возможности стать первыми, сыграть важную роль в развитии страны - это сильная мотивация для всех, для каждого человека, а для молодых людей, которые выбирают науку, в особенности", - сказал Путин.
В этом году лауреатами премии стали доктор психологических наук Александр Веракса – за исследования когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста, доктор физико-математических наук Сергей Макаров – за разработки в области нанотехнологий, кандидат биологических наук Марина Ширманова – за достижения в изучении онкологических процессов.
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13720017
Обсудить 2
Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Бога запишите в конституцию, будет вам качественный прорыв в науке.
6 февраля, 14:39
vvab6
1030000
Окончание бездарного правления обеспечит гарантированно.
6 февраля, 14:42
sshokollayder
1100001
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