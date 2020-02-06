Путин рассказал, что способно обеспечить качественный прорыв в науке

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Талант и азарт молодых ученых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, постановка сложных, амбициозных задач, открывающиеся возможности стать первыми - сильная мотивация, заявил президент РФ Талант и азарт молодых ученых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, постановка сложных, амбициозных задач, открывающиеся возможности стать первыми - сильная мотивация, заявил президент РФ Владимир Путин

На вручении премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год Путин отметил важность ежегодного роста числа номинантов, участия в конкурсе все большего количества интересных, перспективных работ по ключевым направлениям. По его мнению, это позволяет отмечать лучшие и самые достойные достижения, а также говорит о том, что уровень научных разработок и исследований молодежи становится все более зрелым.

"Убежден, что именно талант и азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, всего XXI века. Конечно, постановка сложных, амбициозных задач, открывающиеся возможности стать первыми, сыграть важную роль в развитии страны - это сильная мотивация для всех, для каждого человека, а для молодых людей, которые выбирают науку, в особенности", - сказал Путин.