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Срок для генерала СК Дрыманова могут запросить в закрытом режиме
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РИА Новости

Срок для генерала СК Дрыманова могут запросить в закрытом режиме

14:10 06.02.2020 (обновлено: 18:18 06.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБывший руководитель Главного следственного управления СК РФ по городу Москве Александр Дрыманов
Бывший руководитель Главного следственного управления СК РФ по городу Москве Александр Дрыманов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Бывший руководитель Главного следственного управления СК РФ по городу Москве Александр Дрыманов. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Мосгорсуд 10 февраля приступит к прениям сторон по делу экс-начальника столичного главка СК РФ генерала Александра Дрыманова, в ходе которых прокурор запросит сроки, могут пройти в закрытом режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Прения сторон назначены на 10 февраля в 11.30, они могут пройти в закрытом режиме, вопрос будет решаться в ходе заседания ", - сказал собеседник агентства.
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Другими фигурантами дела являются бывший начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и экс-глава управления СК по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко. Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела в открытом режиме после удовлетворения ходатайства защиты - до этого действовал гриф "совершенно секретно".
По данным следствия, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), который затем поделили. Объявленный в розыск бизнесмен Дмитрий Смычковский был посредником при передаче денег, которыми "оплачивалось" освобождение из СИЗО соратника криминального авторитета Шакро Молодого. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч.
Второй эпизод связан с получением им от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял в суде на процессе Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем. Официально фабула дела не оглашалась, расследованием занималась ФСБ.
В апреле прошлого года Максименко был приговорен за два эпизода взяточничества, один из которых касался Кочуйкова, к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей. Никандров был приговорен к 5,5 годам колонии за взятку в миллион долларов, в июне 2019 года досрочно вышел на свободу.
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Уголовное дело генерала ДрымановаАлександр ДрымановСледственный комитет РФФСБ РФМоскваРоссияПроисшествия
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