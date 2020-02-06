Срок для генерала СК Дрыманова могут запросить в закрытом режиме

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Мосгорсуд 10 февраля приступит к прениям сторон по Мосгорсуд 10 февраля приступит к прениям сторон по делу экс-начальника столичного главка СК РФ генерала Александра Дрыманова , в ходе которых прокурор запросит сроки, могут пройти в закрытом режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Прения сторон назначены на 10 февраля в 11.30, они могут пройти в закрытом режиме, вопрос будет решаться в ходе заседания ", - сказал собеседник агентства.

Другими фигурантами дела являются бывший начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и экс-глава управления СК по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко. Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела в открытом режиме после удовлетворения ходатайства защиты - до этого действовал гриф "совершенно секретно".

По данным следствия, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), который затем поделили. Объявленный в розыск бизнесмен Дмитрий Смычковский был посредником при передаче денег, которыми "оплачивалось" освобождение из СИЗО соратника криминального авторитета Шакро Молодого. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч.

Второй эпизод связан с получением им от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял в суде на процессе Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем. Официально фабула дела не оглашалась, расследованием занималась ФСБ.