Провинция в КНР введет наказание за сокрытие поездок в районы эпидемии

ПЕКИН, 6 фев – РИА Новости. Власти китайской южной провинции Власти китайской южной провинции Гуандун ужесточают меры наказания вплоть до уголовного в отношении граждан, намеренно скрывающих факт посещения эпидемически опасных районов в связи с распространением коронавируса, говорится в сообщении генерального консульства РФ в городе Гуанчжоу.

"В целях усиления мер противодействия распространению коронавирусной инфекции власти провинции Гуандун ужесточают ответственность граждан вплоть до уголовной за сокрытие фактов посещения эпидемически опасных районов, а также за игнорирование явки в медицинские учреждения при наличии симптомов заболевания пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией", - сообщается в заявлении на официальной странице дипмиссии в соцсети ВКонтакте.

Отмечается, что "лица, с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, отказывающиеся от изоляции или от помещения под наблюдение врачей, подвергаются принудительной изоляции в соответствии с китайским законодательством".

В генконсульстве сообщили, что первый случай возбуждения дела правоохранительными органами в отношении лица, скрывавшего заболевание коронавирусной инфекцией, зафиксирован в городе Гуанчжоу.

"Информация о случаях заражения российских граждан, находящихся в консульском округе, на данный момент в Генконсульство не поступала", - указали в дипмисии.

Накануне стало известно, что власти китайской восточной провинции Фуцзянь задержали зараженного коронавирусом мужчину, который скрыл свою историю поездок в Ухань, и по возвращению ходил на многочисленные массовые мероприятия, в итоге из-за него в карантин попали около 4 тысяч человек, 7 из них заразились.

Другой схожий случай произошел в провинции Шаньдун, когда местный житель намеренно скрыл поездку в соседнюю с провинцией Хубэй провинцию Аньхой, когда обратился за медицинской помощью в местную больницу. В результате после того, как у него подтвердили диагноз, в карантин попали 68 медиков и 49 других людей, с кем он вступал в контакт. Действия мужчины рассматриваются как уголовное преступление.