Следователя в Москве поймали на взятке в 4,3 миллиона рублей

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Восточному административному округу. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере", - говорится в релизе.
По данным следствия, в минувший вторник следователь получил деньги от "лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов". За эти деньги борец с преступностью, как считают в СК РФ, пообещал не привлекать родственника этого человека к уголовной ответственности.
Следствие будет добиваться заключения офицера под стражу. В отношении его руководства примут "самые жесткие меры дисциплинарного характера", отмечается в сообщении.
Другие детали пока неизвестны.
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