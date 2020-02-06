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2020-02-06T14:09+0300
https://ria.ru/20200206/1564347365.html
Следователя в Москве поймали на взятке в 4,3 миллиона рублей
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РИА Новости

Следователя в Москве поймали на взятке в 4,3 миллиона рублей

14:09 06.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Следователя по особо важным делам задержали в Москве: по данным его же коллег, он получил 4,3 миллиона рублей взятки от родственника фигуранта уголовного дела, сообщает в четверг столичный главк СК РФ.
"Главным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Восточному административному округу. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере", - говорится в релизе.
По данным следствия, в минувший вторник следователь получил деньги от "лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов". За эти деньги борец с преступностью, как считают в СК РФ, пообещал не привлекать родственника этого человека к уголовной ответственности.
Следствие будет добиваться заключения офицера под стражу. В отношении его руководства примут "самые жесткие меры дисциплинарного характера", отмечается в сообщении.
Другие детали пока неизвестны.
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