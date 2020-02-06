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РИА Наука
2020-02-06T14:07+0300
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К середине десятилетия каждый второй ученый в РФ будет моложе 40 лет
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РИА Новости

К середине десятилетия каждый второй ученый в РФ будет моложе 40 лет

14:07 06.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. К середине десятилетия научное сообщество России должно стать одним из самых молодых в мире, ожидается, что каждый второй ученый будет моложе 40 лет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ожидается, что к середине десятилетия каждый второй ученый в России будет моложе 40 лет. Наше научное сообщество станет одним из самых молодых в мире. Эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких последних нет, и надеюсь, так и будет. Эта энергия, помноженная на талант, на знания, обязательно дадут свой позитивный результат", - сказал Путин на вручении премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.
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РИА НаукаВладимир ПутинРоссия
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