К середине десятилетия каждый второй ученый в РФ будет моложе 40 лет

"Ожидается, что к середине десятилетия каждый второй ученый в России будет моложе 40 лет. Наше научное сообщество станет одним из самых молодых в мире. Эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких последних нет, и надеюсь, так и будет. Эта энергия, помноженная на талант, на знания, обязательно дадут свой позитивный результат", - сказал Путин на вручении премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.