В Италии пройдет всеобщая забастовка железнодорожников

В четверг утром высокоскоростной поезд "Красная стрела" (Frecciarossa), следовавший из Милана в Салерно, сошел с рельсов в окрестностях североитальянского города Лоди, при этом два вагона перевернулись. В результате аварии погибли два машиниста поезда, пострадал 31 человек. Прокуратура Лоди открыла следственное дело по факту гибели людей в результате железнодорожной аварии. Правоохранительные органы продолжают выяснять причины, приведшие к ЧП.