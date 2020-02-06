Путин поздравил ученых с профессиональным праздником

"Прежде всего, хочу поздравить всех вас и всех, кто работает в сфере науки, высшей школы - это тоже сегодня мы стараемся совместить, - и надеюсь, что в высшей школе наука будет развиваться. Так вот всех поздравляю с приближающимся праздником, с Днем российской науки", - сказал Путин на вручении премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.