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Путин поздравил ученых с профессиональным праздником
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РИА Новости

Путин поздравил ученых с профессиональным праздником

14:04 06.02.2020 (обновлено: 16:26 06.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения президентских премий в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год. 6 февраля 2020
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения президентских премий в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год. 6 февраля 2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения президентских премий в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год. 6 февраля 2020
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил ученых с приближающимся профессиональным праздником, Днем российской науки.
День российской науки будет отмечаться 8 февраля.
"Прежде всего, хочу поздравить всех вас и всех, кто работает в сфере науки, высшей школы - это тоже сегодня мы стараемся совместить, - и надеюсь, что в высшей школе наука будет развиваться. Так вот всех поздравляю с приближающимся праздником, с Днем российской науки", - сказал Путин на вручении премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.
"Всех исследователей, которые здесь находятся и кого сегодня нет в этом зале, всех, кто готов идти непроторенным путем, открывать новое, неизведанное", - добавил президент.
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