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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-06T14:04+0300
https://ria.ru/20200206/1564347003.html
Сирия обвинила Турцию и Израиль в поддержке террористов
https://cdn25.img.ria.ru/images/156011/62/1560116250_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_d6d7fd184806f551ea1f6d0db2098d10.jpg
РИА Новости

Сирия обвинила Турцию и Израиль в поддержке террористов

14:04 06.02.2020
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
КАИР, 6 фев - РИА Новости. МИД Сирии заявил, что Турция и Израиль защищают террористов, поскольку одновременно с ракетной атакой Израиля на Дамаск в ночь на четверг колонна турецких войск вошла в провинцию Идлиб.
"При очевидной координации... и под прикрытием израильской агрессии турецкие войска незаконно пересекли сирийскую границу и дислоцировались в деревнях Биниш, Маарет-Мисрин и Тафтаназ (к западу от города Саракиб - ред.)", - заявила пресс-служба МИД Сирии в четверг.
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"Действия Турции демонстрируют общие цели турецкого режима и Израиля, заключающиеся в защите террористов, в особенности группировки "Джебхат ан-Нусра"*, и создании препятствий для продвижения сирийской армии в Идлибе и Алеппо", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД САР в Facebook.
МИД Сирии подчеркнул, что такие действия нарушают суверенитет страны и международное право, но не помешают операциям сирийских военных в провинциях Идлиб и Алеппо.
Генштаб ВС Сирии заявил ранее в четверг, что колонна турецкой военной техники вошла на территорию САР в 2:00 по местному времени (3:00 мск).
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В результате авиаударов в ночь на четверг по столице Сирии и другим городам были ранены восемь военных, заявил РИА Новости сирийский военный источник. По его данным, израильская авиация осуществила две серии авиаударов - по военным объектам в окрестностях Дамаска и по объектам в провинциях Дераа и Кунейтра.
Армия Израиля не комментирует сообщения об атаках с воздуха в Сирии.
В среду сирийская армия установила полный контроль над городом Саракиб в провинции Идлиб, который является ключевым и стратегически важным ввиду расположения на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо).
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Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем президент Турции заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.
Позже турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМинобороны ТурцииИдлиб (мухафаза)МИД СирииБашар АсадТурцияСирияИзраильВ мире
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