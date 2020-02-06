Сирия обвинила Турцию и Израиль в поддержке террористов

КАИР, 6 фев - РИА Новости. МИД Сирии заявил, что Турция Израиль защищают террористов, поскольку одновременно с ракетной атакой Израиля на Дамаск в ночь на четверг колонна турецких войск вошла в провинцию Идлиб.

"При очевидной координации... и под прикрытием израильской агрессии турецкие войска незаконно пересекли сирийскую границу и дислоцировались в деревнях Биниш, Маарет-Мисрин и Тафтаназ (к западу от города Саракиб - ред.)", - заявила пресс-служба МИД Сирии в четверг.

"Действия Турции демонстрируют общие цели турецкого режима и Израиля, заключающиеся в защите террористов, в особенности группировки "Джебхат ан-Нусра"*, и создании препятствий для продвижения сирийской армии в Идлибе и Алеппо", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД САР в Facebook.

МИД Сирии подчеркнул, что такие действия нарушают суверенитет страны и международное право, но не помешают операциям сирийских военных в провинциях Идлиб и Алеппо.

Генштаб ВС Сирии заявил ранее в четверг, что колонна турецкой военной техники вошла на территорию САР в 2:00 по местному времени (3:00 мск).

В результате авиаударов в ночь на четверг по столице Сирии и другим городам были ранены восемь военных, заявил РИА Новости сирийский военный источник. По его данным, израильская авиация осуществила две серии авиаударов - по военным объектам в окрестностях Дамаска и по объектам в провинциях Дераа и Кунейтра.

Армия Израиля не комментирует сообщения об атаках с воздуха в Сирии.

В среду сирийская армия установила полный контроль над городом Саракиб в провинции Идлиб, который является ключевым и стратегически важным ввиду расположения на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо).

Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем президент Турции заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.

Позже турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.