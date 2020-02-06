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Лукашевич призвал миссию ОБСЕ к объективному мониторингу в Донбассе
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РИА Новости

Лукашевич призвал миссию ОБСЕ к объективному мониторингу в Донбассе

14:00 06.02.2020
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
ВЕНА, 6 фев - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ на Украине к сбалансированную мониторингу по обе стороны от линии соприкосновения в Донбассе.
"Мониторинг СММ военной активности по обе стороны от линии соприкосновения должен быть сбалансированным, без "перекосов". СММ следует действовать объективно, прозрачно и беспристрастно, - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
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Сославшись на доклады миссии, дипломат отметил, что территория отдельных районов Донбасса находится под весьма плотным мониторингом, и призвал больше внимания уделять тылам вооруженных сил Украины (ВСУ) и используемым ими железнодорожным узлам, в том числе при помощи технических средств наблюдения.
"Не так давно в Луганской области миссия выявила две неиспользуемые площадки для хранения вооружений ВСУ – техника там отсутствовала. Наряду с этим многие территории под контролем украинских военных закрыты для посещения СММ под предлогом минной опасности. Похоже, Киеву есть, что там скрывать. Нужно также отслеживать попытки Киева задействовать беспилотники в военных целях, что нарушает минские соглашения", - заключил постпред.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныАлександр ЛукашевичООНВ мире
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