Лукашевич призвал миссию ОБСЕ к объективному мониторингу в Донбассе

ВЕНА, 6 фев - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ на Украине к сбалансированную мониторингу по обе стороны от линии соприкосновения в Донбассе

"Мониторинг СММ военной активности по обе стороны от линии соприкосновения должен быть сбалансированным, без "перекосов". СММ следует действовать объективно, прозрачно и беспристрастно, - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.

Сославшись на доклады миссии, дипломат отметил, что территория отдельных районов Донбасса находится под весьма плотным мониторингом, и призвал больше внимания уделять тылам вооруженных сил Украины (ВСУ) и используемым ими железнодорожным узлам, в том числе при помощи технических средств наблюдения.

"Не так давно в Луганской области миссия выявила две неиспользуемые площадки для хранения вооружений ВСУ – техника там отсутствовала. Наряду с этим многие территории под контролем украинских военных закрыты для посещения СММ под предлогом минной опасности. Похоже, Киеву есть, что там скрывать. Нужно также отслеживать попытки Киева задействовать беспилотники в военных целях, что нарушает минские соглашения", - заключил постпред.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.