Президент Ирака приедет в Россию после формирования правительства

"Что касается визита президента Ирака, что он был отложен. Вчера я с господином Путиным поговорил и сказал, что как только новое правительство в Ираке создано, господин президент сможет приехать",- сказал он на встрече в Совете Федерации с председателем комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой.