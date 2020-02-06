Президент Ирака приедет в Россию после формирования правительства

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент Ирака Бархам Салех приедет в Москву как только будет сформировано новое правительство в стране, заявил иракский посол в РФ Абдулрахман Хамид Мохаммед аль-Хуссайни.
Салех ранее поручил Мухаммаду Тауфику Аляуи сформировать правительство. Кандидатуру премьера поддержали крупнейшие политические блоки парламента Ирака.
"Что касается визита президента Ирака, что он был отложен. Вчера я с господином Путиным поговорил и сказал, что как только новое правительство в Ираке создано, господин президент сможет приехать",- сказал он на встрече в Совете Федерации с председателем комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой.
Президент Салех в конце декабря направил в парламент письмо, где заявил о готовности подать в отставку в связи с крайне противоречивой ситуацией, сложившейся вокруг выбора кандидатуры на вакантный пост премьер-министра страны после отставки Аделя Абд аль-Махди, произошедшей 30 ноября на фоне продолжающихся народных акций протеста.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября 2019 года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.