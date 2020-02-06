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Лукашевич отметил увеличение числа перестрелок в Донбассе
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РИА Новости

Лукашевич отметил увеличение числа перестрелок в Донбассе

13:57 06.02.2020
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 6 фев - РИА Новости. Количество перестрелок в Донбассе после снижения в новогодние праздники вернулось к прежним показателям, сообщил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"В нарушение пункта 1 "Комплекса мер" в Донбассе продолжаются перестрелки. После снижения в новогодние праздники их количество вернулось к прежним показателям", - сказал Лукашевич на постсовете ОБСЕ.

Он отметил, что в результате обстрелов в Донбассе фиксируются новые разрушения гражданских объектов и продолжают страдать люди.
"Ожидаем подготовки миссией тематического доклада о жертвах и разрушениях. Подобный отчет выпускался более двух лет назад. Эту практику необходимо возобновить. Публикация обобщенных сведений будет иметь важный сдерживающий эффект. Это был бы прямой вклад СММ в облегчение положения мирного населения", - заключил дипломат.
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