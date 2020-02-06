Лукашевич отметил увеличение числа перестрелок в Донбассе

"В нарушение пункта 1 "Комплекса мер" в Донбассе продолжаются перестрелки. После снижения в новогодние праздники их количество вернулось к прежним показателям", - сказал Лукашевич на постсовете ОБСЕ .

Он отметил, что в результате обстрелов в Донбассе фиксируются новые разрушения гражданских объектов и продолжают страдать люди.

"Ожидаем подготовки миссией тематического доклада о жертвах и разрушениях. Подобный отчет выпускался более двух лет назад. Эту практику необходимо возобновить. Публикация обобщенных сведений будет иметь важный сдерживающий эффект. Это был бы прямой вклад СММ в облегчение положения мирного населения", - заключил дипломат.