Путин поручил представить предложения по докапитализации РНКБ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 марта внести предложения о долгосрочном фондировании Российского национального коммерческого банка ( РНКБ ) для увеличения объемов и сроков кредитования крымских компаний, сообщается на сайте президента.

Соответствующее поручение было дано по итогам совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, которое состоялось 10 января. Глава республики Сергей Аксенов после совещания сообщал журналистам, что РНКБ наделят особыми функциями предоставления долгосрочных банковских кредитов для предпринимателей.

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и представить в установленном порядке предложения о долгосрочном фондировании Российского национального коммерческого банка (публичное акционерное общество), включая его докапитализацию, в целях увеличения объемов и сроков кредитования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территориях Республики Крым и г. Севастополя", - говорится в сообщении.

Ранее РНКБ сообщал, что завершил процедуру присоединения Крайинвестбанка, 55 отделений которого приступили к обслуживанию клиентов с января. Отмечалось, что в результате слияния РНКБ стал самым крупным банком Юга и будет обслуживать более 2,2 миллиона физических лиц, а также 85 тысяч предприятий.