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Путин поручил представить предложения по докапитализации РНКБ
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РИА Новости

Путин поручил представить предложения по докапитализации РНКБ

13:55 06.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 марта внести предложения о долгосрочном фондировании Российского национального коммерческого банка (РНКБ) для увеличения объемов и сроков кредитования крымских компаний, сообщается на сайте президента.
Соответствующее поручение было дано по итогам совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, которое состоялось 10 января. Глава республики Сергей Аксенов после совещания сообщал журналистам, что РНКБ наделят особыми функциями предоставления долгосрочных банковских кредитов для предпринимателей.
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"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и представить в установленном порядке предложения о долгосрочном фондировании Российского национального коммерческого банка (публичное акционерное общество), включая его докапитализацию, в целях увеличения объемов и сроков кредитования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территориях Республики Крым и г. Севастополя", - говорится в сообщении.
Ранее РНКБ сообщал, что завершил процедуру присоединения Крайинвестбанка, 55 отделений которого приступили к обслуживанию клиентов с января. Отмечалось, что в результате слияния РНКБ стал самым крупным банком Юга и будет обслуживать более 2,2 миллиона физических лиц, а также 85 тысяч предприятий.
РНКБ - системообразующий банк Крыма со 100%-ным государственным участием. По данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 декабря занимал 40-е место в банковской системе РФ с активами в размере 214,3 миллиарда рублей.
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Российский национальный коммерческий банкСергей Аксенов (политик)КрайинвестбанкВладимир ПутинКрымРоссияЭкономика
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