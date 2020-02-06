Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T13:53+0300
https://ria.ru/20200206/1564346372.html
Прокурор запросил 18 лет колонии обвиняемому в убийстве полицейского
https://cdn23.img.ria.ru/images/152777/65/1527776594_54:0:1220:656_1036x0_80_0_0_cce0bd3606cd93233f800ca1ee446873.png
РИА Новости

Прокурор запросил 18 лет колонии обвиняемому в убийстве полицейского

13:53 06.02.2020
323
© Кадр из видео СК РФНурлан Муратов, обвиняемый в убийстве полицейского в метро
Нурлан Муратов, обвиняемый в убийстве полицейского в метро
© Кадр из видео СК РФ
Нурлан Муратов, обвиняемый в убийстве полицейского в метро. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Обвинение в четверг запросило 18 лет колонии строгого режима для Нурлана Муратова, признанного виновным присяжными в убийстве полицейского на станции метро "Курская", передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"[Предлагаю] назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима",- заявил прокурор в прениях.
Ранее присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии, при этом сочтя, что он заслуживает снисхождения.
Инцидент произошел в ночь на 3 сентября 2018 года. По версии следствия, 23-летний полицейский Андрей Райский остановил Муратова, который, как показалось силовику, был пьян (впоследствии это подтвердилось).
Кадры с камеры видеонаблюдения в комнате полиции, где произошла стрельба
20 сентября 2019, 14:59
Появилось видео убийства полицейского в московском метро
Для разбирательства они пошли в отдел полиции, но по пути зашли в служебный туалет, где Муратов, как полагает СК РФ, выхватил у полицейского пистолет и убил того выстрелом в голову, после чего убежал.
Обвиняемый, который получил гражданство России 12 лет назад, до сих пор в полной мере не овладел русским языком, поэтому в суде он прибегает к помощи переводчика. Изначально мужчина категорически отрицал вину, однако позже в материалах дела появилось чистосердечное признание.
Уже после вступления в дело нового защитника Муратов заявил, что дать обличающие себя показания его убедили под давлением, с полицейским он не боролся и из пистолета не стрелял. С сентября 2018 года Муратов содержится в СИЗО.
Перестрелка у метро Рязанский проспект
19 сентября 2019, 16:55
СМИ рассказали подробности убийства полицейского в московском метро
1210131
Обсудить 0
Убийство полицейского в московском метроСледственный комитет РФРоссияКиргизияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК назвал причину закрытия дела против экс-главы ГИБДД в Новосибирске
Сыр. Архивное фото
Банда на Алтае похитила сыр на 3,7 миллиона рублей
Бывший руководитель Главного следственного управления СК РФ по городу Москве Александр Дрыманов
Срок для генерала СК Дрыманова могут запросить в закрытом режиме
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик
В Москве задержали подозреваемого в причастности к убийству Япончика
Хаски
В Измайлово закрыли "Хаски-парк"
Автомобили скорой медицинской помощи
В Ногинске пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову
Автомобиль Следственного комитета РФ
Арестована обвиняемая в убийстве женщины, чье тело нашли на кладбище
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователя в Москве поймали на взятке в 4,3 миллиона рублей
Строительство трубопровода Северный поток - 2
OMV не ожидает скорого возобновления прокладки "Северного потока — 2"
Наручники
Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока
Дворец президента Ирака в Багдаде
Ирак открывает наземный путь для торговли с Россией
Автомобиль Следственного комитета РФ
Источник: СК закрыл дело экс-главы новосибирского управления ГИБДД
Автомобили итальянской полиции
На севере Италии обнаружили тело убитой россиянки
Президент РФ Владимир Путин и кандидат биологических наук Марина Ширманова на церемонии вручения президентских премий в области науки
Путин вручил в Кремле премии молодым ученым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
Лента новостейМолния