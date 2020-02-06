Прокурор запросил 18 лет колонии обвиняемому в убийстве полицейского

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Обвинение в четверг запросило 18 лет колонии строгого режима для Нурлана Муратова, признанного виновным присяжными в Обвинение в четверг запросило 18 лет колонии строгого режима для Нурлана Муратова, признанного виновным присяжными в убийстве полицейского на станции метро "Курская", передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда

"[Предлагаю] назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима",- заявил прокурор в прениях.

Ранее присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии, при этом сочтя, что он заслуживает снисхождения.

Инцидент произошел в ночь на 3 сентября 2018 года. По версии следствия, 23-летний полицейский Андрей Райский остановил Муратова, который, как показалось силовику, был пьян (впоследствии это подтвердилось).

Для разбирательства они пошли в отдел полиции, но по пути зашли в служебный туалет, где Муратов, как полагает СК РФ, выхватил у полицейского пистолет и убил того выстрелом в голову, после чего убежал.

Обвиняемый, который получил гражданство России 12 лет назад, до сих пор в полной мере не овладел русским языком, поэтому в суде он прибегает к помощи переводчика. Изначально мужчина категорически отрицал вину, однако позже в материалах дела появилось чистосердечное признание.