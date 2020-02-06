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РИА Наука
2020-02-06T15:55+0300
https://ria.ru/20200206/1564346334.html
Путин вручил в Кремле премии молодым ученым
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РИА Новости

Путин вручил в Кремле премии молодым ученым

13:52 06.02.2020 (обновлено: 15:55 06.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и кандидат биологических наук Марина Ширманова на церемонии вручения президентских премий в области науки
Президент РФ Владимир Путин и кандидат биологических наук Марина Ширманова на церемонии вручения президентских премий в области науки
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и кандидат биологических наук Марина Ширманова на церемонии вручения президентских премий в области науки
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил в Кремле премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.
Президентская премия, учрежденная в 2008 году, присуждается ежегодно за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с этого года составляет 5 миллионов рублей.
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В этом году лауреатами премии стали доктор психологических наук Александр Веракса – за исследования когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста, доктор физико-математических наук Сергей Макаров – за разработки в области нанотехнологий, кандидат биологических наук Марина Ширманова – за достижения в изучении онкологических процессов.
"Продолжая славные, признанные во всем мире традиции отечественной школы психологии образования, лауреат премии Александр Николаевич Веракса в течение 15 лет изучает возможности когнитивного и эмоционального развития современных детей, которые растут в условиях бурной цифровой и технологической трансформации. На основе масштабных длительных исследований автор создал собственную эффективную систему обучения, позволяющую с учетом индивидуальных качеств достигать максимальных результатов, причем по самым разным предметам: от физкультуры до математики", - отметил Путин на церемонии вручения премии.
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Разработки Сергея Макарова, подчеркнул президент, открывают "огромные перспективы для многих сфер науки и техники". Так, лауреат предложил "радикально новый, причем экономичный и значит реальный для широкого, практического применения метод создания сверхмалых оптических устройств", которые помогают многократно увеличить скорость обработки информации, снизить энергопотребление, проводить квантовые вычисления.
Представитель "новой научной школы", которая появилась в Нижнем Новгороде, Марина Ширманова работает на стыке физики, биологии, медицины, рассказал президент. Под ее руководством успешно разрабатываются "принципиально новые методы изучения злокачественных опухолей", которые позволяют получить "недоступные ранее знания" о внутренних процессах в пораженных клетках и на основе этого "прицельно воздействовать на них, выбирать самые лучшие в каждом конкретном случае способ терапии и эффективно лечить целый ряд онкологических заболеваний".
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"Я поздравляю всех лауреатов. Благодарю за такие значимые, расширяющие наши возможности результаты, за вашу целеустремленность, преданность своему делу - науке ", - заключил глава государства.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Путин вручил в Кремле президентские премии в области науки и инноваций. 6 февраля 2020
 Путин вручил в Кремле президентские премии в области науки и инноваций. 6 февраля 2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин вручил в Кремле президентские премии в области науки и инноваций. 6 февраля 2020
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РИА НаукаВладимир ПутинМосква
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