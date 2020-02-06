Путин вручил в Кремле премии молодым ученым

Президент РФ Владимир Путин и кандидат биологических наук Марина Ширманова на церемонии вручения президентских премий в области науки

Президент РФ Владимир Путин и кандидат биологических наук Марина Ширманова на церемонии вручения президентских премий в области науки

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент Президент России Владимир Путин вручил в Кремле премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.

Президентская премия, учрежденная в 2008 году, присуждается ежегодно за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с этого года составляет 5 миллионов рублей.

В этом году лауреатами премии стали доктор психологических наук Александр Веракса – за исследования когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста, доктор физико-математических наук Сергей Макаров – за разработки в области нанотехнологий, кандидат биологических наук Марина Ширманова – за достижения в изучении онкологических процессов.

"Продолжая славные, признанные во всем мире традиции отечественной школы психологии образования, лауреат премии Александр Николаевич Веракса в течение 15 лет изучает возможности когнитивного и эмоционального развития современных детей, которые растут в условиях бурной цифровой и технологической трансформации. На основе масштабных длительных исследований автор создал собственную эффективную систему обучения, позволяющую с учетом индивидуальных качеств достигать максимальных результатов, причем по самым разным предметам: от физкультуры до математики", - отметил Путин на церемонии вручения премии.

Разработки Сергея Макарова, подчеркнул президент, открывают "огромные перспективы для многих сфер науки и техники". Так, лауреат предложил "радикально новый, причем экономичный и значит реальный для широкого, практического применения метод создания сверхмалых оптических устройств", которые помогают многократно увеличить скорость обработки информации, снизить энергопотребление, проводить квантовые вычисления.

Представитель "новой научной школы", которая появилась в Нижнем Новгороде, Марина Ширманова работает на стыке физики, биологии, медицины, рассказал президент. Под ее руководством успешно разрабатываются "принципиально новые методы изучения злокачественных опухолей", которые позволяют получить "недоступные ранее знания" о внутренних процессах в пораженных клетках и на основе этого "прицельно воздействовать на них, выбирать самые лучшие в каждом конкретном случае способ терапии и эффективно лечить целый ряд онкологических заболеваний".