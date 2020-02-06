Банда на Алтае похитила сыр на 3,7 миллиона рублей

БАРНАУЛ, 6 фев - РИА Новости. Суд Суд Алтайского края рассмотрит дело преступной группы из 15 человек, похитившей с завода сыра на 3,7 миллиона рублей, сообщает ГУМВД региона.

По данным ведомства, с декабря 2017 года по февраль 2019 года участники группы в составе 15 человек похищали с территории маслосырзавода Усть-Калманского района готовую продукцию.

"Продукцию похитили на общую сумму более 3,7 миллиона рублей. При проведении обысков по местам жительства обвиняемых было изъято и возвращено потерпевшей стороне 580 килограммов похищенного сыра. Расследование окончено, уголовное дело по 4 части статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере) направлено в суд", - говорится в сообщении.

Установлено, что все участники группы действовали в соответствии с распределенными ролями и функциями под руководством одного из рабочих, который разработал и организовал схему хищения сыра с территории предприятия. Одни из участников прятали похищенную продукцию на складе, другие выносили ее с территории, третьи вывозили и реализовывали.