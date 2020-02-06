Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T13:51+0300
https://ria.ru/20200206/1564346291.html
Банда на Алтае похитила сыр на 3,7 миллиона рублей
https://cdn21.img.ria.ru/images/152958/20/1529582041_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_0d380c4205406d62367e8c58e4723e9d.jpg
РИА Новости

Банда на Алтае похитила сыр на 3,7 миллиона рублей

13:51 06.02.2020
1144
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаСыр. Архивное фото
Сыр. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
БАРНАУЛ, 6 фев - РИА Новости. Суд Алтайского края рассмотрит дело преступной группы из 15 человек, похитившей с завода сыра на 3,7 миллиона рублей, сообщает ГУМВД региона.
По данным ведомства, с декабря 2017 года по февраль 2019 года участники группы в составе 15 человек похищали с территории маслосырзавода Усть-Калманского района готовую продукцию.
"Продукцию похитили на общую сумму более 3,7 миллиона рублей. При проведении обысков по местам жительства обвиняемых было изъято и возвращено потерпевшей стороне 580 килограммов похищенного сыра. Расследование окончено, уголовное дело по 4 части статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере) направлено в суд", - говорится в сообщении.
Установлено, что все участники группы действовали в соответствии с распределенными ролями и функциями под руководством одного из рабочих, который разработал и организовал схему хищения сыра с территории предприятия. Одни из участников прятали похищенную продукцию на складе, другие выносили ее с территории, третьи вывозили и реализовывали.
В ходе расследования было допрошено более 50 свидетелей, проведено 26 судебных экспертиз, более 30 осмотров изъятых в ходе обысков предметов и документов. Наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму почти 2,8 миллиона рублей.
Сливочное масло
1 февраля, 10:44
В Москве у экспедиторов украли 20 тонн сливочного масла
864001
Обсудить 2
ГИБДД МВД РФАлтайский крайРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Нурлан Муратов, обвиняемый в убийстве полицейского в метро
Прокурор запросил 18 лет колонии обвиняемому в убийстве полицейского
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК назвал причину закрытия дела против экс-главы ГИБДД в Новосибирске
Автомобили скорой медицинской помощи
В Ногинске пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову
Хаски
В Измайлово закрыли "Хаски-парк"
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователя в Москве поймали на взятке в 4,3 миллиона рублей
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик
В Москве задержали подозреваемого в причастности к убийству Япончика
Строительство трубопровода Северный поток - 2
OMV не ожидает скорого возобновления прокладки "Северного потока — 2"
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Покупатель в отделе алкогольной продукции
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Дворец президента Ирака в Багдаде
Ирак открывает наземный путь для торговли с Россией
Община УПЦ в поселке Богородчаны возле опечатанного Свято-Николаевского храма. 3 февраля 2019 года
Общины УПЦ добились отмены решения об их перерегистрации в составе ПЦУ
Президент РФ Владимир Путин и кандидат биологических наук Марина Ширманова на церемонии вручения президентских премий в области науки
Путин вручил в Кремле премии молодым ученым
АЗМ в районе Коньково, где произошло ограбление водителя
В Москве грабители отобрали у водителя на АЗС 4,5 миллиона рублей
Автомобили итальянской полиции
На севере Италии обнаружили тело убитой россиянки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
Лента новостейМолния