Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T13:48+0300
https://ria.ru/20200206/1564346201.html
В Измайлово закрыли "Хаски-парк"
https://cdn21.img.ria.ru/images/151352/76/1513527646_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f89d0ba3cef260fec4cf17483ceac802.jpg
РИА Новости

В Измайлово закрыли "Хаски-парк"

13:48 06.02.2020
402
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкХаски
Хаски
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Хаски. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Хаски-парк" в московском парке Измайлово закрыли после сообщений о ненадлежащем состоянии животных, собак вернули собственникам, были проведены проверки, но подтверждения фактов жестокого обращения с животными в администрацию не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе Измайловского парка.
Ранее в пресс-службе парка РИА Новости сообщали, что работу "Хаски-парка" приостановили в связи с распространением в СМИ и социальных сетях недостоверной информации о ненадлежащем обращении с собаками до выяснения всех обстоятельств.
Собаки породы белый малый немецкий шпиц
6 декабря 2019, 08:45
Кинологи назвали самые популярные в России породы собак
"Компания-оператор площадки "Лес чудес" (ООО "Парк Инвест") обратилась в парк с запросом о расторжении договорных отношений в части оказания услуг, связанных с животными. В настоящий момент все собаки вывезены с территории парка и находятся у собственников. "Хаски-парк" закрыт", - рассказали в пресс-службе.
Также в пресс-службе добавили, что было несколько проверок работы парка.
"Что касается проверок, "Хаски-парк" посетили депутаты Мосгордумы Александр Соловьев и Александр Козлов, полиция и ветеринарные врачи. На сегодняшний день в администрацию не поступало информации от компетентных органов о подтвержденных фактах жестокого обращения с животными и неудовлетворительном состоянии собак", - рассказали в пресс-службе.
Собака породы алабай
22 октября 2019, 06:24
Кинолог дал советы, чем лучше кормить собак
В январе в одном из Telegram-каналов появилась публикация о "Хаски-парке" в Измайлово с видео и фотографиями неухоженных, нездоровых на вид собак: они выглядели худыми, грязными и имели раны на шее от упряжки. Позднее глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Александр Соловьев пообещал проверить работу "Хаски-парка".
В свою очередь депутат Мосгордумы Игорь Бускин ранее сообщил РИА Новости, что проверил работу парка, и, по его словам, он имеет все необходимые разрешения для деятельности, животные постоянно проходят осмотры врачей и имеют ветеринарные паспорта с необходимыми пометками о сделанных процедурах.
201501
Обсудить 1
МоскваОбщество
Рекомендуем
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
В Кремле предприняли меры предосторожности из-за коронавируса
Модельер Жан-Поль Готье во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Жан-Поль Готье объяснил "некрасивость" русских мужчин
Автомобили скорой медицинской помощи
В Ногинске пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову
Сыр. Архивное фото
Банда на Алтае похитила сыр на 3,7 миллиона рублей
Община УПЦ в поселке Богородчаны возле опечатанного Свято-Николаевского храма. 3 февраля 2019 года
Общины УПЦ добились отмены решения об их перерегистрации в составе ПЦУ
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП на МКАДе
В Москве восстановили движение на МКАД после ДТП с восемью машинами
Автомобили итальянской полиции
На севере Италии обнаружили тело убитой россиянки
Хакер
Эксперты рассказали об уязвимости "умных" устройств
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Молодая семья
В Москве "набор новорожденного" могут заменить единовременной выплатой
Строительство трубопровода Северный поток - 2
OMV не ожидает скорого возобновления прокладки "Северного потока — 2"
Нурлан Муратов, обвиняемый в убийстве полицейского в метро
Прокурор запросил 18 лет колонии обвиняемому в убийстве полицейского
Заяц-русак
Власти Москвы объяснили, как в жилом районе города мог появиться заяц
Игорь Галь
В Москве простятся с погибшим в Цхинвале российским советником
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК назвал причину закрытия дела против экс-главы ГИБДД в Новосибирске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
Лента новостейМолния