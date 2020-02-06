В Измайлово закрыли "Хаски-парк"

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Хаски-парк" в "Хаски-парк" в московском парке Измайлово закрыли после сообщений о ненадлежащем состоянии животных, собак вернули собственникам, были проведены проверки, но подтверждения фактов жестокого обращения с животными в администрацию не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе Измайловского парка.

Ранее в пресс-службе парка РИА Новости сообщали, что работу "Хаски-парка" приостановили в связи с распространением в СМИ и социальных сетях недостоверной информации о ненадлежащем обращении с собаками до выяснения всех обстоятельств.

"Компания-оператор площадки "Лес чудес" (ООО "Парк Инвест") обратилась в парк с запросом о расторжении договорных отношений в части оказания услуг, связанных с животными. В настоящий момент все собаки вывезены с территории парка и находятся у собственников. "Хаски-парк" закрыт", - рассказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что было несколько проверок работы парка.

"Что касается проверок, "Хаски-парк" посетили депутаты Мосгордумы Александр Соловьев и Александр Козлов, полиция и ветеринарные врачи. На сегодняшний день в администрацию не поступало информации от компетентных органов о подтвержденных фактах жестокого обращения с животными и неудовлетворительном состоянии собак", - рассказали в пресс-службе.

В январе в одном из Telegram-каналов появилась публикация о "Хаски-парке" в Измайлово с видео и фотографиями неухоженных, нездоровых на вид собак: они выглядели худыми, грязными и имели раны на шее от упряжки. Позднее глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Александр Соловьев пообещал проверить работу "Хаски-парка".