Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-06T15:21+0300
https://ria.ru/20200206/1564346134.html
Эксперт оценил потери турбизнеса Италии из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/155515/16/1555151636_0:314:3004:2004_1036x0_80_0_0_adf0da49c4ff6e9d14fb3d690fce3a13.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил потери турбизнеса Италии из-за коронавируса

15:21 06.02.2020
305
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТуристы поднимаются по лестнице Кордоната на Капитолийскую площадь в Риме
Туристы поднимаются по лестнице Кордоната на Капитолийскую площадь в Риме
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
РИМ, 6 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. Страх перед распространением нового типа коронавируса грозит нанести туриндустрии Италии ущерб в размере как минимум в 1,6 миллиарда евро и потерями более 13 миллионов клиентов, заявил президент ассоциации представителей турбизнеса Assoturismo Confesercenti Витторио Мессина.
"И это весьма консервативные оценки. Если психоз продолжится, потери будут еще более ощутимыми", — отметил руководитель одного из крупнейших в Италии объединений предпринимателей, работающих в области туризма.
Оптимистический сценарий развития ситуации предусматривает сокращение числа китайских туристов, приезжающих на Апеннины, на 30 процентов (на 1,6 миллиона человек), и снижение количества гостей из других стран на шесть процентов (на 11,6 миллиона человек). Эксперты полагают, что наиболее серьезно при этом пострадают столичная область Лацио, Тоскана, Венето и Ломбардия.
"Защита здоровья граждан является абсолютным приоритетом, но нужно принять необходимые меры, чтобы прекратить дальнейшее распространение атмосферы психоза", — заявил Мессина.
Ранее президент Итальянской федерации предпринимателей гостиничного бизнеса и туризма (Federalberghi) Бернабо Бокка заявил РИА Новости, что распространение коронавируса уже нанесло сильный удар по национальному турбизнесу. По его словам, отельеры ежедневно регистрируют многие сотни отказов от бронирования отелей, прежде всего, в городах, представляющих первостепенный интерес для китайских туристов, — в Риме, Милане, Флоренции и Венеции. "Думаю, что 2020 год мы уже можем считать потерянным для отрасли в том, что касается китайского туризма", — подчеркнул он.
На прошлой неделе в Италии было выявлено заражение коронавирусом двух китайских туристов, которые сейчас проходят лечение в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме. В этой связи совет министров Италии принял решение ввести на полгода режим чрезвычайного положения в стране. На осуществление этого постановления выделены пять миллионов евро. Было также принято решение о прекращении авиационного сообщения с Китаем за исключением грузовых рейсов.
Участница школы самбо Grande Rio выступает на самбодроме в рамках карнавала в Рио-де-Жанеро
1 февраля, 08:00Туризм
Город самбы, футбола и вечного лета. Секреты отдыха в Рио-де-Жанейро
010000
ТуризмТуризмНовости - ТуризмИталия
Рекомендуем
В Италии сошел с рельсов скоростной поезд Frecciarossa
В Италии пройдет всеобщая забастовка железнодорожников
Теплоходы на речной пристани
Названы самые популярные круизные направления
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
Моор объяснил, почему Тюмень выбрали для эвакуации граждан из Китая
На побережье острова Шри-Ланки
АТОР: за визу на Шри-Ланку снова придется платить
Клавиатура компьютера
Китайские медицинские организации подверглись кибератакам из Индии
Автомобили итальянской полиции
На севере Италии обнаружили тело убитой россиянки
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где находятся эвакуированные из Китая
Власти объяснили создание карантинной зоны под Тюменью
В больнице
В зоне карантина под Тюменью приняли беспрецедентные меры безопасности
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора
В Тюмени рассказали об условиях содержания попавших в карантин
Сергей Кириенко
Кириенко: конкретных сроков по обсуждению поправок в Конституцию нет
Пентагон
Sputnik удивлен тратами Пентагона на мониторинг его соцсетей
Флаг на здании министерства обороны РФ
В Минобороны назвали срок передачи ракетоносцев Ту-160М в ВС
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко обсудят в Сочи сотрудничество в контексте интеграции
Туристы, прилетевшие из Китая, выходят из зоны таможенного контроля в аэропорту Владивостока
Дети менее восприимчивы к коронавирусу, заявили ученые
Горный район в Сербии
В Сербии мужчина умер из-за резкого похолодания и снегопада
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
Лента новостейМолния