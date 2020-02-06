Эксперт оценил потери турбизнеса Италии из-за коронавируса

РИМ, 6 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. Страх перед распространением нового типа коронавируса грозит нанести туриндустрии Италии ущерб в размере как минимум в 1,6 миллиарда евро и потерями более 13 миллионов клиентов, заявил президент ассоциации представителей турбизнеса Assoturismo Confesercenti Витторио Мессина.

"И это весьма консервативные оценки. Если психоз продолжится, потери будут еще более ощутимыми", — отметил руководитель одного из крупнейших в Италии объединений предпринимателей, работающих в области туризма.

Оптимистический сценарий развития ситуации предусматривает сокращение числа китайских туристов, приезжающих на Апеннины, на 30 процентов (на 1,6 миллиона человек), и снижение количества гостей из других стран на шесть процентов (на 11,6 миллиона человек). Эксперты полагают, что наиболее серьезно при этом пострадают столичная область Лацио, Тоскана, Венето и Ломбардия.

"Защита здоровья граждан является абсолютным приоритетом, но нужно принять необходимые меры, чтобы прекратить дальнейшее распространение атмосферы психоза", — заявил Мессина.

Ранее президент Итальянской федерации предпринимателей гостиничного бизнеса и туризма (Federalberghi) Бернабо Бокка заявил РИА Новости, что распространение коронавируса уже нанесло сильный удар по национальному турбизнесу. По его словам, отельеры ежедневно регистрируют многие сотни отказов от бронирования отелей, прежде всего, в городах, представляющих первостепенный интерес для китайских туристов, — в Риме, Милане, Флоренции и Венеции. "Думаю, что 2020 год мы уже можем считать потерянным для отрасли в том, что касается китайского туризма", — подчеркнул он.