Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T13:46+0300
https://ria.ru/20200206/1564346096.html
В Кремле предприняли меры предосторожности из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/156368/83/1563688344_46:0:3026:1676_1036x0_80_0_0_7917caa33e89bccd4be1a20e7245a137.jpg
РИА Новости

В Кремле предприняли меры предосторожности из-за коронавируса

13:46 06.02.2020
985
© РИА Новости / Максим БлиновАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Кремле предпринимаются меры предосторожности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Как передает корреспондент РИА Новости, журналистов перед совместным расширенным заседанием президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию проверяли специальным датчиком, который измеряет температуру тела.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
5 февраля, 04:03
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
При проходе на мероприятие всех журналистов просили остановиться. Представителей СМИ проверяли устройством, внешне похожим на видеокамеру. На вопрос корреспондентов, направлена ли эта проверка на пресечение распространения коронавируса, проверяющий специалист ответил "да".
Вся процедура занимала около минуты. Тех, кто не прошел проверку, по предварительным данным, нет.
"Это меры предосторожности", - сказал Песков РИА Новости.
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
5 февраля, 13:24
Врач оценил шансы россиян на заражение коронавирусом
В четверг президент России Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию. Заседание посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, определенных майским указом 2018 года, а также реализации стратегии научно-технологического развития РФ.
Предыдущее заседание президентского научно-образовательного Совета проходило в ноябре 2018 года в Москве. "Красной нитью" того заседания стали слова главы государства о недопустимости промедления в создании и внедрении новых разработок, которые принесли бы реальную отдачу для государства и общества.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
390102
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаАдминистрация президента РоссииДмитрий ПесковМоскваОбщество
Рекомендуем
В больнице
В зоне карантина под Тюменью приняли беспрецедентные меры безопасности
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
Для трех эвакуированных в Тюмень потребовалось стационарное наблюдение
Туристы, прилетевшие из Китая, выходят из зоны таможенного контроля в аэропорту Владивостока
Дети менее восприимчивы к коронавирусу, заявили ученые
Хаски
В Измайлово закрыли "Хаски-парк"
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где находятся эвакуированные из Китая
Власти объяснили создание карантинной зоны под Тюменью
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
Причиной авиакатастрофы в Стамбуле мог стать "сдвиг ветра", пишут СМИ
Автомобили скорой медицинской помощи
В Ногинске пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
В Чувашии 12 китайских рабочих поместили на карантин
Меры безопасности против распространения коронавируса на рынке Садовод в Москве
Московские медики проверили 44 гостиницы на коронавирус
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
Врач оценил шансы россиян на заражение коронавирусом
Временная больница в китайском городе Ухань
СМИ: в Ухане начали клинические испытания лекарств против коронавируса
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Япония не пустит в страну иностранцев с лайнера, идущего из Гонконга
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
В Ухане умер врач, которому запретили рассказывать о коронавирусе
Актер Джаред Падалеки
Актер "Сверхъестественного" пошутил в Instagram о белорусских деньгах
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Китай выразил протест странам из-за чрезмерных мер против коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
Лента новостейМолния