В Кремле предприняли меры предосторожности из-за коронавируса

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Кремле предпринимаются меры предосторожности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Как передает корреспондент РИА Новости, журналистов перед совместным расширенным заседанием президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию проверяли специальным датчиком, который измеряет температуру тела.
При проходе на мероприятие всех журналистов просили остановиться. Представителей СМИ проверяли устройством, внешне похожим на видеокамеру. На вопрос корреспондентов, направлена ли эта проверка на пресечение распространения коронавируса, проверяющий специалист ответил "да".
Вся процедура занимала около минуты. Тех, кто не прошел проверку, по предварительным данным, нет.
"Это меры предосторожности", - сказал Песков РИА Новости.
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В четверг президент России Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию. Заседание посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, определенных майским указом 2018 года, а также реализации стратегии научно-технологического развития РФ.
Предыдущее заседание президентского научно-образовательного Совета проходило в ноябре 2018 года в Москве. "Красной нитью" того заседания стали слова главы государства о недопустимости промедления в создании и внедрении новых разработок, которые принесли бы реальную отдачу для государства и общества.
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