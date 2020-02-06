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Володин поручил запросить данные о завышении аптеками цен на маски
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РИА Новости
Материал дополняется

Володин поручил запросить данные о завышении аптеками цен на маски

13:42 06.02.2020 (обновлено: 13:50 06.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что поручил думским комитетам по охране здоровья, по контролю и регламенту, а также по экономической политике проанализировать ситуацию с завышением аптеками цен на противовирусные препараты и маски.

"Это проблема вчера была озвучена президентом Владимиром Владимировичем Путиным - есть случаи, когда на фоне сообщений о вспышке коронавирусной инфекции цены на отдельные препараты, на маски завышаются в сто раз. Президент подчеркнул, что реакция должна быть самой серьезной, вплоть до отзыва лицензии у таких аптек, потому что наживаться на людях недопустимо. В этой связи считаем правильным поручить комитетам Государственной Думы по охране здоровья, по контролю и регламенту, по экономической политике проанализировать ситуацию, запросить у депутатов Госдумы информацию о таких фактах по их избирательным округам", - сказал Володин журналистам.

Председатель Госдумы также отметил необходимость взаимодействия со Счетной палатой и Федеральной антимонопольной службой, чтобы подобных ситуаций не возникало.
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Госдума РФМоскваРаспространение нового коронавирусаВячеслав ВолодинОбщество
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