ГД приняла закон о звании ветерана для военных в Крыму и Севастополе

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, которым распространяется возможность присвоения звания "Ветеран военной службы" военнослужащим, проходившим военную службу в Вооруженных Силах, дислоцированных на территориях в Крыму Севастополе на день принятия их в состав РФ.

Законом присваивается звание "Ветеран военной службы" военнослужащим, в том числе уволенным в запас, постоянно проживавшим и проходившим военную службу в Вооруженных Силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав РФ.

Закон также распространяется на граждан, служивших в органах, в которых законодательством Украины была предусмотрена военная служба, а также на награжденных орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо награжденных знаками отличия РФ и почетными званиями СССР или РФ при условии общей продолжительности военной службы 20 лет и более.

Также уточняются категории военнослужащих, которым присваивается звание "Ветеран военной службы" в связи с получением ими инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы. Теперь закон распространяется на военнослужащих, проходивших военную службу в Вооруженных Силах РФ, Вооруженных Силах СССР, Объединенных Вооруженных Силах государств - участников СНГ, созданных в соответствии с Уставом СНГ.