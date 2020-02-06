Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T13:42+0300
https://ria.ru/20200206/1564345735.html
Эксперты рассказали об уязвимости "умных" устройств
https://cdn22.img.ria.ru/images/148842/43/1488424324_55:556:2706:2047_1036x0_80_0_0_4326ae530cf5f69341fcb492ef994486.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали об уязвимости "умных" устройств

13:41 06.02.2020 (обновлено: 13:42 06.02.2020)
253
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкХакер
Хакер
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Хакеры могут взломать внутренние домашние или офисные сети через уязвимости в "умных" устройствах, например, загрузить вредоносное программное обеспечение (ПО), используя "умную" лампочку, говорится в отчете компании Check Point Research, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Хакеры могут использовать IoT-сеть (Internet of Things - интернет вещей - ред.) (интеллектуальные лампочки и контролирующий их сетевой мост) для запуска атак на обычные компьютерные сети в домах, на предприятиях или даже в "умных" городах", - говорится в документе.
Программирование
28 января, 09:37
Эксперты назвали главные правила по защите от кибермошенников
Исследователи компании обнаружили такие уязвимости в "умных" лампах и мостах Philips Hue: это позволяло проникнуть в сети с помощью удаленного входа в беспроводном протоколе ZigBee с низким энергопотреблением, который используется для управления большим количеством IoT-устройств. Эксперты также смогли получить контроль над лампочкой Hue в сети, установить на нее вредоносное ПО и распространить его на другие соседние сети лампочек. Используя оставшуюся уязвимость, исследователи Check Point использовали лампочку Philips Hue в качестве платформы для полного контроля над сетевым мостом управления лампами.
"Как происходит атака? Хакер меняет цвет или яркость лампы, чтобы обмануть пользователей: это заставляет их думать, что у лампы происходит сбой. Лампа отображается как "недоступно" в пользовательском приложении управления, поэтому владельцы попытаются сбросить настройки. Единственный способ сбросить настройки - удалить лампочку из приложения, а затем поручить контрольному сетевому мосту заново обнаружить лампу. Контролирующий мост обнаруживает скомпрометированную хакерами лампу, и именно ее пользователь добавляет обратно в свою сеть", - указали эксперты.
Кибербезопасность
21 января, 15:47
Эксперт предупредил о росте мобильных угроз и фишинга
Используя лампочку с обновленной микропрограммой, хакер может установить вредоносное ПО на мосту управления, который, в свою очередь, подключен к нужной компании или домашней сети. Вредоносная программа подключается обратно к хакеру и злоумышленник может проникать в нужную IP-сеть с моста для распространения вымогателей или шпионских программ.
"Многие из нас знают, что IoT-устройства могут быть небезопасны. Это исследование показывает, что даже самые обыденные, казалось бы, простейшие устройства, такие как лампочки, могут быть использованы хакерами для захвата сетей и внедрения вредоносных программ. Очень важно, чтобы организации и обычные пользователи защищали себя от возможных атак, регулярно обновляя свои устройства и отделяя их от других компьютеров в своих сетях. Это нужно, чтобы ограничить возможное распространение вредоносных программ. Сейчас в сложном ландшафте атак пятого поколения необходимо контролировать все, что связано с нашими сетями", - отметил глава отдела кибер-исследований в подразделении Check Point Research Янив Балмас.
Кибербезопасность
21 января, 15:26
Эксперт рассказал, для кого наиболее опасны DDoS-атаки
322010
Обсудить 1
РИА НовостиТехнологииОбщество
Рекомендуем
Генетические мутации, ДНК
Завершено крупнейшее исследование полного генома рака
Хаски
В Измайлово закрыли "Хаски-парк"
Президент РФ Владимир Путин и кандидат биологических наук Марина Ширманова на церемонии вручения президентских премий в области науки
Путин вручил в Кремле премии молодым ученым
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий
К середине десятилетия каждый второй ученый в РФ будет моложе 40 лет
Дворец президента Ирака в Багдаде
Ирак открывает наземный путь для торговли с Россией
Канадский актер Киану Ривз
Киану Ривза заметили на съемках "Матрицы 4"
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
В Кремле предприняли меры предосторожности из-за коронавируса
Автомобили скорой медицинской помощи
В Ногинске пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК назвал причину закрытия дела против экс-главы ГИБДД в Новосибирске
Строительство трубопровода Северный поток - 2
OMV не ожидает скорого возобновления прокладки "Северного потока — 2"
В больнице
Врачи разных профилей обследуют эвакуированных из Уханя в Тюмени
Вид на Симферополь
В Крыму анонсировали мегапроект по водоснабжению Симферополя
Президент РФ Владимир Путин
Россия продолжит поддержку исследовательской инфраструктуры
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед подготовит обращение о недопустимости реабилитации нацизма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
Лента новостейМолния