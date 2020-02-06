В Ногинске пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову

Пострадавшего экстренно госпитализировали, ему уже сделали операцию. Стрелявшего задержали, он сознался в преступлении. В его машине изъяли травматический пистолет.

Когда на пороге появился вооруженный пасынок, женщина спряталась в кладовке. После того как выстрелы стихли, она нашла мужа с огнестрельными ранениями и вызвала скорую помощь.