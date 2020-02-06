В Ногинске пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову

Пострадавшего экстренно госпитализировали, ему уже сделали операцию. Стрелявшего задержали, он сознался в преступлении. В его машине изъяли травматический пистолет.
По данным канала РЕН ТВ, в момент стрельбы в квартире находились не только пострадавший, но и его супруга. Она рассказала, что зазвонил домофон, муж ответил на звонок и сообщил, что пришел его сын от первого брака.
Когда на пороге появился вооруженный пасынок, женщина спряталась в кладовке. После того как выстрелы стихли, она нашла мужа с огнестрельными ранениями и вызвала скорую помощь.