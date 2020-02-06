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В Ногинске пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову
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РИА Новости

В Ногинске пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову

13:41 06.02.2020 (обновлено: 16:57 06.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Житель Ногинска пытался застрелить своего отца, но пенсионер выжил после как минимум 14 выстрелов в голову. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.
Пострадавшего экстренно госпитализировали, ему уже сделали операцию. Стрелявшего задержали, он сознался в преступлении. В его машине изъяли травматический пистолет.
По данным канала РЕН ТВ, в момент стрельбы в квартире находились не только пострадавший, но и его супруга. Она рассказала, что зазвонил домофон, муж ответил на звонок и сообщил, что пришел его сын от первого брака.
Когда на пороге появился вооруженный пасынок, женщина спряталась в кладовке. После того как выстрелы стихли, она нашла мужа с огнестрельными ранениями и вызвала скорую помощь.
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СКРМосковская область (Подмосковье)НогинскПроисшествия
Популярные комментарии
Если он дожил до пенсии, то что ему 14 выстрелов в голову!
6 февраля, 15:28
laskab1
91200110
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