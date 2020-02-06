Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин

Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что Володин предложил создать рабочую группу и изучить проблемы в пяти регионах с самой большой убылью населения. Со ссылкой на данные Росстата уточнялось, что наибольшая убыль населения в 2019 году отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19 тысяч человек), Омская (17,6 тысячи), Кемеровская (16,5 тысячи), Алтайский край (15,8 тысячи), Волгоградская область (15,8 тысячи человек).

На пленарном заседании в четверг Володин отметил, что до революции город Саратов был третьим по численности населения после Москвы и Санкт-Петербурга и входил в четверку по экономическому развитию.

"Задайте себе вопрос, почему сегодня он 17-й по численности населения и, если говорить об экономике, в десятку уже не входит. Здесь все-таки нужно брать ответственность и за те 70 лет, когда мы, регионы России, кормили Прибалтику, Украину, другие республики и вычищали из этих русских областей все, создавая там промышленность, обучая языку и многому другому", - сказал Володин.