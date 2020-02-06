Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T13:34+0300
https://ria.ru/20200206/1564344371.html
Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/48/1563464863_0:97:3018:1794_1036x0_80_0_0_a2341760f56d5c6de91ee8fca13f65f0.jpg
РИА Новости

Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке

13:34 06.02.2020
8108
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что Володин предложил создать рабочую группу и изучить проблемы в пяти регионах с самой большой убылью населения. Со ссылкой на данные Росстата уточнялось, что наибольшая убыль населения в 2019 году отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19 тысяч человек), Омская (17,6 тысячи), Кемеровская (16,5 тысячи), Алтайский край (15,8 тысячи), Волгоградская область (15,8 тысячи человек).
Рост экономики
3 февраля, 17:05
Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году
На пленарном заседании в четверг Володин отметил, что до революции город Саратов был третьим по численности населения после Москвы и Санкт-Петербурга и входил в четверку по экономическому развитию.
"Задайте себе вопрос, почему сегодня он 17-й по численности населения и, если говорить об экономике, в десятку уже не входит. Здесь все-таки нужно брать ответственность и за те 70 лет, когда мы, регионы России, кормили Прибалтику, Украину, другие республики и вычищали из этих русских областей все, создавая там промышленность, обучая языку и многому другому", - сказал Володин.
Также, отметил спикер Госдумы, ударами для российской экономики стали Великая Отечественная война и распад СССР, после которого экономика России упала до уровня еще ниже, чем во время революции в 1917 году.
Московский Кремль
31 января, 04:19
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
577138120
Обсудить 33
РосстатГосдума РФВячеслав ВолодинЭкономика
Популярные комментарии
Вы, правительство единственная причина упадка всего в нашей стране, а не только экономики
6 февраля, 13:46
КАКонстантин АЛЕКСЕНВИЧ
91100010
Допустим, а кто сейчас мешает сделать из Саратовской области индустриальный мировой центр? Может с откатами,коррупцией и вкладыванием денег в иностранные ценные бумаги стоит разобраться?
6 февраля, 13:43
КМКостя Магомедов
8120006
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Сортированный уголь на складе обогатительной фабрики
Польские госкомпании больше не будут закупать российский уголь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
Актер Кирк Дуглас
Умер актер Кирк Дуглас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Клишас: в Конституции может появиться понятие "федеральных территорий"
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик
В Москве задержали подозреваемого в причастности к убийству Япончика
Производитель вертолетов из США показал уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Автомобили скорой медицинской помощи
В Ногинске пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову
Серая смерть
В США предупредили об опасной для прикосновений "серой смерти"
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров. 6 февраля 2020
Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными
Питейное заведение
Исследование назвало регионы, лидирующие по потреблению водки в России
Путин вручил в Кремле президентские премии в области науки и инноваций. 6 февраля 2020
Путин рассказал, что способно обеспечить качественный прорыв в науке
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Кадры первого полета модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
Лента новостейМолния