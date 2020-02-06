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2020-02-06T13:29+0300
https://ria.ru/20200206/1564344102.html
Врачи разных профилей обследуют эвакуированных из Уханя в Тюмени
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РИА Новости

Врачи разных профилей обследуют эвакуированных из Уханя в Тюмени

13:29 06.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В больнице. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Эвакуированных из китайского Уханя граждан в тюменском реабилитационном центре обследуют специалисты разных профилей, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, проходят карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая.
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"Все мероприятия продолжаются, все медицинские исследования и обследования пациентов продолжаются, и все лабораторные исследования также продолжаются. Ещё раз хочу сказать, что на сегодняшний день диагноза коронавирусная инфекция новая не поставлено ни одному из них. Ситуация остаётся на строгом контроле и эпидемиологов, и врачей разных профилей - высоких профессионалов, которые работают в этом центре", - заявила Попова журналистам в четверг, говоря о ситуации в тюменском центре.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
На прошлой неделе вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ выявлены два первых случая коронавируса, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Губернатор области Александр Моор сообщил, что в регионе лабораторно подтвержден случай коронавируса у китайской студентки Тюменского индустриального университета. Управление Роспотребнадзора по региону сообщало, что заболевание протекает в легкой форме. Организован комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции.
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