Врачи разных профилей обследуют эвакуированных из Уханя в Тюмени

"Все мероприятия продолжаются, все медицинские исследования и обследования пациентов продолжаются, и все лабораторные исследования также продолжаются. Ещё раз хочу сказать, что на сегодняшний день диагноза коронавирусная инфекция новая не поставлено ни одному из них. Ситуация остаётся на строгом контроле и эпидемиологов, и врачей разных профилей - высоких профессионалов, которые работают в этом центре", - заявила Попова журналистам в четверг, говоря о ситуации в тюменском центре.