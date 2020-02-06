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Религия и мировоззрение
2020-02-06T13:30+0300
https://ria.ru/20200206/1564344014.html
Общины УПЦ добились отмены решения об их перерегистрации в составе ПЦУ
https://cdn24.img.ria.ru/images/155051/15/1550511544_86:0:938:479_1036x0_80_0_0_3b725e30b4af84fe9a07ead1ed3889da.jpg
РИА Новости

Общины УПЦ добились отмены решения об их перерегистрации в составе ПЦУ

13:27 06.02.2020 (обновлено: 13:30 06.02.2020)
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© предоставлено пресс-службой Ивано-Франковской епархииОбщина УПЦ в поселке Богородчаны возле опечатанного Свято-Николаевского храма. 3 февраля 2019 года
Община УПЦ в поселке Богородчаны возле опечатанного Свято-Николаевского храма. 3 февраля 2019 года
© предоставлено пресс-службой Ивано-Франковской епархии
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Настоятели двух незаконно перерегистрированных общин Украинской православной церкви из Хмельницкой и Волынской областей Украины выиграли суды против областных государственных администраций (ОГА), сообщает в четверг сайт Русской православной церкви.
"Хозяйственный суд города Киева, обратив внимание на допущенные властью правонарушения, признал незаконным и отменил распоряжение Хмельницкой ОГА о регистрации устава религиозной общины Димитриевского храма села Ставница Летичевского района Хмельницкой епархии Украинской православной церкви в новой редакции в составе раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), - говорится в сообщении.
Решение суда вступит в силу после истечения срока на апелляционное обжалование - через 20 дней. По данным юриста общины, Хмельницкая ОГА подавать апелляцию не будет. Димитриевский храм села Ставница пока остается закрытым, богослужения в нем не совершаются.
Также, по информации УПЦ, Волынский окружной административный суд удовлетворил иск настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери в селе Садов Волынской области протоиерея Владимира Мелеся к Волынской ОГА и управлению культуры по вопросам религий и национальностей Волынской обладминистрации.
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"Суд признал противоправной бездеятельность управления культуры относительно ненадлежащего рассмотрения запроса протоиерея Владимира Мелеся о подтверждении или опровержении факта внесения изменений в учредительные документы общины Украинской православной церкви. Суд обязал управление культуры рассмотреть запрос священника в порядке, определенном законом Украины "О публичной информации", - отмечается в пресс-релизе.
Казанский храм села Садов был захвачен представителями ПЦУ в феврале 2019 года. "Прибегая к нападкам и угрозам, раскольники стремятся изгнать семью клирика из церковного дома, где протоиерей Владимир Мелесь совершает богослужения", - говорится в сообщении.
Агрессия и давление на каноническую Украинскую православную церковь усилилось после создания в стране так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) – раскольнической организации, образованной в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениерелигия
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