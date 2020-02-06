Общины УПЦ добились отмены решения об их перерегистрации в составе ПЦУ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Настоятели двух незаконно перерегистрированных общин Украинской православной церкви из Хмельницкой и Волынской областей Украины выиграли суды против областных государственных администраций (ОГА), сообщает в четверг сайт Русской православной церкви.

"Хозяйственный суд города Киева, обратив внимание на допущенные властью правонарушения, признал незаконным и отменил распоряжение Хмельницкой ОГА о регистрации устава религиозной общины Димитриевского храма села Ставница Летичевского района Хмельницкой епархии Украинской православной церкви в новой редакции в составе раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), - говорится в сообщении.

Решение суда вступит в силу после истечения срока на апелляционное обжалование - через 20 дней. По данным юриста общины, Хмельницкая ОГА подавать апелляцию не будет. Димитриевский храм села Ставница пока остается закрытым, богослужения в нем не совершаются.

Также, по информации УПЦ, Волынский окружной административный суд удовлетворил иск настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери в селе Садов Волынской области протоиерея Владимира Мелеся к Волынской ОГА и управлению культуры по вопросам религий и национальностей Волынской обладминистрации.

"Суд признал противоправной бездеятельность управления культуры относительно ненадлежащего рассмотрения запроса протоиерея Владимира Мелеся о подтверждении или опровержении факта внесения изменений в учредительные документы общины Украинской православной церкви. Суд обязал управление культуры рассмотреть запрос священника в порядке, определенном законом Украины "О публичной информации", - отмечается в пресс-релизе.

Казанский храм села Садов был захвачен представителями ПЦУ в феврале 2019 года. "Прибегая к нападкам и угрозам, раскольники стремятся изгнать семью клирика из церковного дома, где протоиерей Владимир Мелесь совершает богослужения", - говорится в сообщении.