Из Китая в Приморье за сутки вернулись 15 россиян

Эвакуация россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовала 1 февраля. Также через границу вывозят граждан КНР, которые хотят вернуться на родину.
"За день в Россию въехали 15 граждан РФ", - сказал собеседник.
В конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухане зафиксировал вспышку заболеваний новым типом коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 28 тысяч человек, более 560 человек умерли.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV