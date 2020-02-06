Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T13:26+0300
https://ria.ru/20200206/1564343922.html
Из Китая в Приморье за сутки вернулись 15 россиян
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564183043_0:137:2936:1788_1036x0_80_0_0_d14cf35ee7f1783131847c7a3764e6a3.jpg
РИА Новости

Из Китая в Приморье за сутки вернулись 15 россиян

13:25 06.02.2020 (обновлено: 13:26 06.02.2020)
134
© РИА Новости / Виталий АньковИзоляционный пункт для прибывающих граждан КНР в Приморье
Изоляционный пункт для прибывающих граждан КНР в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
Изоляционный пункт для прибывающих граждан КНР в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 6 фев - РИА Новости. Пятнадцать россиян за сутки вернулись на родину из КНР через пункты пропуска в Приморье, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Эвакуация россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовала 1 февраля. Также через границу вывозят граждан КНР, которые хотят вернуться на родину.
"За день в Россию въехали 15 граждан РФ", - сказал собеседник.
В конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухане зафиксировал вспышку заболеваний новым типом коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 28 тысяч человек, более 560 человек умерли.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
001020
Обсудить 0
Приморский крайРаспространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоКитайРоссия
Рекомендуем
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
В Чувашии 12 китайских рабочих поместили на карантин
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
Для трех эвакуированных в Тюмень потребовалось стационарное наблюдение
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
Роспотребнадзор рассказал о состоянии эвакуированных из Китая россиян
Храм Улун Дану на озере Бератан. Бали
Власти Индонезии не пустили на Бали двух россиян, побывавших в Китае
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
В Кремле предприняли меры предосторожности из-за коронавируса
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом студентки
Меры безопасности против распространения коронавируса на рынке Садовод в Москве
Московские медики проверили 44 гостиницы на коронавирус
В больнице
Врачи разных профилей обследуют эвакуированных из Уханя в Тюмени
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
В Китае рассказали о мошенниках, пытающихся нажиться на коронавирусе
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Оперштаб рассмотрит ситуацию с завышением цен аптеками
В лаборатории
В Свердловской области вернувшихся из Китая проверили на коронавирус
Туристы, прилетевшие из Китая, выходят из зоны таможенного контроля в аэропорту Владивостока
Дети менее восприимчивы к коронавирусу, заявили ученые
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Провинция в КНР введет наказание за сокрытие поездок в районы эпидемии
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
Под Тюменью 16 иностранцев находятся в карантине по коронавирусу
В больнице
В зоне карантина под Тюменью приняли беспрецедентные меры безопасности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
Лента новостейМолния