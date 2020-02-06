Слуцкий надеется на конструктив в политике Трампа в адрес России

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий рассчитывает, что президент США Дональд Трамп после ситуации с импичментом будет более конструктивно настроен в части развития российско-американских отношений.
Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.
Слуцкий полагает, что после неудавшегося импичмента позиции Трампа только усилились.
"Конечно, хотелось бы надеяться, что теперь Трамп будет более конструктивно настроен на нормализацию российско-американских отношений. Две крупнейшие ядерные державы просто не имеют права иметь столь низкий уровень диалога, в том числе в вопросах стратегической стабильности", - написал Слуцкий на своей странице в Facebook.
"Но сможет ли президент США, наконец, остановить антироссийский маховик, раскрученный еще администрацией его предшественника Барака Обамы, и действовать без оглядки на внутриполитическую конъюнктуру? Ведь впереди президентские выборы, и политическая борьба в стране будет только нарастать. Вопрос остается риторическим", - заключил глава думского комитета.