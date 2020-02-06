Слуцкий надеется на конструктив в политике Трампа в адрес России

"Но сможет ли президент США, наконец, остановить антироссийский маховик, раскрученный еще администрацией его предшественника Барака Обамы, и действовать без оглядки на внутриполитическую конъюнктуру? Ведь впереди президентские выборы, и политическая борьба в стране будет только нарастать. Вопрос остается риторическим", - заключил глава думского комитета.