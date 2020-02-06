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Актер "Сверхъестественного" пошутил в Instagram о белорусских деньгах
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РИА Новости

Актер "Сверхъестественного" пошутил в Instagram о белорусских деньгах

13:14 06.02.2020
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© AP Photo / Charles Sykes/InvisionАктер Джаред Падалеки
Актер Джаред Падалеки
© AP Photo / Charles Sykes/Invision
Актер Джаред Падалеки. Архивное фото
МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Американский актер Джаред Падалеки, известный, в частности, по роли в сериале "Сверхъестественное", на своей странице в Instagram пошутил о белорусских деньгах образца 1992 года, а в ответ МИД республики пригласил его посетить Беловежскую пущу.
Актер опубликовал фотографию, на которой он держит старые белорусские деньги: купюру в 50 копеек с изображением белки и в 25 рублей - с изображением лося.
"Теперь, когда вижу, что никаких серьезных последствий не будет, я хотел бы публично поблагодарить Белоруссию за сговор по поводу дизайна официальной валюты. Я бы сказал, что у нас был отличный телефонный разговор. (Но лось должен был стоить больше!)", - написал Падалеки к фото.
Поклонники актера, которого в сериале "Сверхъестественное" часто называют Лось и который выпускает сувениры с изображениями лося, оценили шутку и активно комментируют пост, который собрал около 3,5 тысячи комментариев. Белорусы в комментариях сожалеют, что эти образцы денег с изображениями животных уже выведены из оборота. К обсуждению присоединился и МИД Белоруссии, который в комментарии к посту пошутил, что в Белоруссии рассчитывали, что эта информация останется секретом. "Кстати, много отличных лосей в нашей Беловежской пуще, приезжай и убедись", - говорится в комментарии.
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