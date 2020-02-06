Актер "Сверхъестественного" пошутил в Instagram о белорусских деньгах

МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Американский актер Джаред Падалеки, известный, в частности, по роли в сериале "Сверхъестественное", на своей странице в Американский актер Джаред Падалеки, известный, в частности, по роли в сериале "Сверхъестественное", на своей странице в Instagram пошутил о белорусских деньгах образца 1992 года, а в ответ МИД республики пригласил его посетить Беловежскую пущу

Актер опубликовал фотографию, на которой он держит старые белорусские деньги: купюру в 50 копеек с изображением белки и в 25 рублей - с изображением лося.

"Теперь, когда вижу, что никаких серьезных последствий не будет, я хотел бы публично поблагодарить Белоруссию за сговор по поводу дизайна официальной валюты. Я бы сказал, что у нас был отличный телефонный разговор. (Но лось должен был стоить больше!)", - написал Падалеки к фото.