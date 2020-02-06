Актер "Сверхъестественного" пошутил в Instagram о белорусских деньгах

МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Американский актер Джаред Падалеки, известный, в частности, по роли в сериале "Сверхъестественное", на своей странице в Instagram пошутил о белорусских деньгах образца 1992 года, а в ответ МИД республики пригласил его посетить Беловежскую пущу.
Актер опубликовал фотографию, на которой он держит старые белорусские деньги: купюру в 50 копеек с изображением белки и в 25 рублей - с изображением лося.
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Now that I see there won’t be any serious repercussions, I’d like to publicly thank the country of #Belarus for colluding with me on the design of their official currency...I’d say we had a perfect phone call. (Except, the MOOSE was supposed to be worth more!! 🤬) #TooSoon? #OhWell #SPNFamily #Supernatural #impeachment #mooseandsquirrel
"Теперь, когда вижу, что никаких серьезных последствий не будет, я хотел бы публично поблагодарить Белоруссию за сговор по поводу дизайна официальной валюты. Я бы сказал, что у нас был отличный телефонный разговор. (Но лось должен был стоить больше!)", - написал Падалеки к фото.
Поклонники актера, которого в сериале "Сверхъестественное" часто называют Лось и который выпускает сувениры с изображениями лося, оценили шутку и активно комментируют пост, который собрал около 3,5 тысячи комментариев. Белорусы в комментариях сожалеют, что эти образцы денег с изображениями животных уже выведены из оборота. К обсуждению присоединился и МИД Белоруссии, который в комментарии к посту пошутил, что в Белоруссии рассчитывали, что эта информация останется секретом. "Кстати, много отличных лосей в нашей Беловежской пуще, приезжай и убедись", - говорится в комментарии.
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