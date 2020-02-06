Лукашенко проводит совещание по ТЭК в связи с противоречиями с Россией

МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в Минске совещание по эффективной работе ТЭК страны в связи с проблемами во взаимоотношениях с Россией, сообщает в четверг агентство Белта.

"Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и, прежде всего, во взаимоотношениях с Россией", - приводятся в сообщении слова Лукашенко во время совещания об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.

Лукашенко на совещании поинтересовался, что есть в арсенале правительства для решения проблемных вопросов, как будут обеспечены рост валового внутреннего продукта, исполнение параметров бюджета, ценовая стабильность и, самое главное, поступательный рост доходов всех слоев населения. "Ни от одной программы мы отказаться не можем. И не только потому, что этот год - год экзаменов", - добавил президент.

В целом Лукашенко обратил внимание правительства республики, что торговые конфликты между государствами-лидерами, страновой протекционизм и даже новый азиатский вирус влияют на мировую экономику, а значит, Белоруссия не может игнорировать происходящее. В этой связи он потребовал от экономического блока правительства и правительству в целом "иметь планы реагирования на любой возможный вызов, а не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой". "Главное - сохранить мир и спокойствие в стране, устойчивость экономики и уверенность граждан в завтрашнем дне", - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко ранее сообщал, что 7 февраля проведет в Сочи встречу с президентом России Владимиром Путиным. На переговорах, в частности, будут обсуждаться поставки российских нефти и газа в Белоруссию. " О том, что нынешнее совещание - своеобразная сверка часов перед переговорами с российской стороной, говорит недавнее поручение Лукашенко министру энергетики Виктору Каранкевичу. "Готовься. В четверг мне нужна ситуация по газу", - сказал ему глава государства, посещая во вторник Добруш", - отмечается в сообщении.

Сторонам до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти. Белорусский лидер Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В частности, Минск считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для нефтяных компаний РФ при поставках нефти в республику.

В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Согласована поставка из РФ 750 тысяч тонн нефти в первом квартале. Кроме того, Белоруссия закупила около 86 тысяч тонн норвежской нефти для переработки на НПЗ в Новополоцке.