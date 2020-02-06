OMV не ожидает скорого возобновления прокладки "Северного потока — 2"

"Компания-оператор проекта, Nord Stream 2, работает над планом, но пока они еще не готовы представить этот план. Мы не думаем, что в краткосрочной перспективе строительство трубопровода будет возобновлено", - сказал Зеле в ходе телефонной конференции.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".