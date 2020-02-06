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https://ria.ru/20200206/1564342437.html
OMV не ожидает скорого возобновления прокладки "Северного потока — 2"
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РИА Новости

OMV не ожидает скорого возобновления прокладки "Северного потока — 2"

13:03 06.02.2020 (обновлено: 13:06 06.02.2020)
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток - 2"
Строительство трубопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство трубопровода "Северный поток - 2" . Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Австрийская OMV, которая является партнером проекта "Северный поток — 2", не ожидает возобновления строительства газопровода в ближайшее время, заявил глава компании Райнер Зеле.
"Компания-оператор проекта, Nord Stream 2, работает над планом, но пока они еще не готовы представить этот план. Мы не думаем, что в краткосрочной перспективе строительство трубопровода будет возобновлено", - сказал Зеле в ходе телефонной конференции.
OMV — австрийская нефтяная компания
Вчера, 09:47
OMV вложила в "Северный поток — 2" 113 миллионов евро в 2019 году
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы по прокладке "Северного потока — 2".
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Санкции США против "Северного потока — 2"Райнер ЗелеСеверный поток — 2OMVАвстрияЭкономика
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