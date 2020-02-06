Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти

МИНСК, 6 фев — РИА Новости. В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Как сообщает агентство Sputnik Беларусь, об этом он говорил на совещании по эффективной работе ТЭК.
"К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 миллиона тонн нефти — по два миллиона каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч тонн — одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства", — сказал Лукашенко, обращаясь к правительству.
Он отметил, что разногласия с Россией по энергетическим вопросам происходят регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства. "Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии", — добавил белорусский лидер.
По словам Лукашенко, Белоруссия слишком часто вынуждена корректировать планы развития своей экономики.
"Поэтому хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны — ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров", — сказал он.
1 февраля, 13:28США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Кроме того, белорусский лидер поинтересовался предложениями правительства по поиску альтернативных поставщиков энергоресурсов и подчеркнул, что все нефтеперерабатывающие заводы должны работать, чтобы не только обеспечивать внутренний рынок, но и выполнять обязательства по продаже нефтепродуктов Европе, Украине и другим странам.
Нефтяные споры
Сейчас Минск покупает только российскую нефть, однако переговоры по новым контрактам идут тяжело. По словам источника РИА Новости, стороны не могут договориться из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену, притом что поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других как минимум на 1,6 миллиарда долларов при годовом объеме в 24 миллиона тонн.
Поскольку контракты пока не подписаны, Россия с 1 января прекратила поставлять нефть на оба белорусских НПЗ, а Минск приостановил экспорт нефтепродуктов. Через несколько дней поставки частично возобновились, но договоренности стороны так и не достигли.
На этом фоне Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия активно ищет альтернативные источники поставок. Так, американский госсекретарь Майк Помпео, побывавший с визитом в Минске, заявил, что США готовы полностью обеспечить Белоруссию нефтью.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>