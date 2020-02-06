Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти

МИНСК, 6 фев — РИА Новости. В январе Россия поставила в В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко

Как сообщает агентство Sputnik Беларусь , об этом он говорил на совещании по эффективной работе ТЭК.

"К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 миллиона тонн нефти — по два миллиона каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч тонн — одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства", — сказал Лукашенко, обращаясь к правительству.

Он отметил, что разногласия с Россией по энергетическим вопросам происходят регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства. "Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии", — добавил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, Белоруссия слишком часто вынуждена корректировать планы развития своей экономики.

"Поэтому хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны — ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров", — сказал он.

Кроме того, белорусский лидер поинтересовался предложениями правительства по поиску альтернативных поставщиков энергоресурсов и подчеркнул, что все нефтеперерабатывающие заводы должны работать, чтобы не только обеспечивать внутренний рынок, но и выполнять обязательства по продаже нефтепродуктов Европе, Украине и другим странам.

Нефтяные споры

Сейчас Минск покупает только российскую нефть, однако переговоры по новым контрактам идут тяжело. По словам источника РИА Новости, стороны не могут договориться из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену, притом что поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других как минимум на 1,6 миллиарда долларов при годовом объеме в 24 миллиона тонн.

Поскольку контракты пока не подписаны, Россия с 1 января прекратила поставлять нефть на оба белорусских НПЗ, а Минск приостановил экспорт нефтепродуктов. Через несколько дней поставки частично возобновились, но договоренности стороны так и не достигли.

На этом фоне Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия активно ищет альтернативные источники поставок. Так, американский госсекретарь Майк Помпео, побывавший с визитом в Минске, заявил, что США готовы полностью обеспечить Белоруссию нефтью.