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В Крыму прокомментировали слова украинского чиновника о полуострове
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РИА Новости

В Крыму прокомментировали слова украинского чиновника о полуострове

12:59 06.02.2020
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© из личного архиваПредседатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
© из личного архива
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Крым давно не нужен Украине и является для украинских чиновников лишь хорошей темой для выпрашивания денег на международных площадках, заявила РИА Новости глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина.
Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич в интервью украинским СМИ заявил, что сегодня страна не готова к возвращению полуострова.
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"На самом деле, самой Украине Крым уже давно не нужен. Он нужен лишь для спекуляции, для выдуманных ведомств, где такие вот Кориневичи получают хорошую зарплату и делают "безглуздi" (бессмысленные – ред.) заявления. Крым - это хорошая тема для выспрашивания денег на международных площадках, это банальный способ заработка для Украины", - сказала Гридчина.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Анастасия ГридчинаАнтон КориневичВладимир ПутинКрымРоссияВ мире
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