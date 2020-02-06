В Крыму прокомментировали слова украинского чиновника о полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Крым давно не нужен Украине и является для украинских чиновников лишь хорошей темой для выпрашивания денег на международных площадках, заявила РИА Новости глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина.
Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич в интервью украинским СМИ заявил, что сегодня страна не готова к возвращению полуострова.
"На самом деле, самой Украине Крым уже давно не нужен. Он нужен лишь для спекуляции, для выдуманных ведомств, где такие вот Кориневичи получают хорошую зарплату и делают "безглуздi" (бессмысленные – ред.) заявления. Крым - это хорошая тема для выспрашивания денег на международных площадках, это банальный способ заработка для Украины", - сказала Гридчина.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.