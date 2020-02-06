В Крыму прокомментировали слова украинского чиновника о полуострове

"На самом деле, самой Украине Крым уже давно не нужен. Он нужен лишь для спекуляции, для выдуманных ведомств, где такие вот Кориневичи получают хорошую зарплату и делают "безглуздi" (бессмысленные – ред.) заявления. Крым - это хорошая тема для выспрашивания денег на международных площадках, это банальный способ заработка для Украины", - сказала Гридчина.