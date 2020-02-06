В Москве проверяют Курский вокзал из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Курский вокзал начали проверять в Москве после получения анонимного сообщения о "минировании", эвакуация пассажиров и персонала пока не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Из-за угрозы взрыва проводится проверка на Курском вокзале, без эвакуации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, правоохранители уже завершили проверки в торговом центре "Город" в ЮВАО и школе № 15 на юго-западе Москвы. Из ТЦ "Город" на время проверки были эвакуированы почти 300 человек.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.