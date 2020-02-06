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В Москве проверяют Курский вокзал из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Москве проверяют Курский вокзал из-за сообщений о минировании

12:56 06.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Курский вокзал начали проверять в Москве после получения анонимного сообщения о "минировании", эвакуация пассажиров и персонала пока не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Из-за угрозы взрыва проводится проверка на Курском вокзале, без эвакуации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, правоохранители уже завершили проверки в торговом центре "Город" в ЮВАО и школе № 15 на юго-западе Москвы. Из ТЦ "Город" на время проверки были эвакуированы почти 300 человек.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
Недавно ФСБ вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": сначала это был интернет-сервис в Нидерландах, затем другой, из Швейцарии. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к ним с территории России, однако остановить волну пока не удается.
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Курский вокзалРоскомнадзорГенеральная прокуратура РФФСБ РФМоскваПроисшествия
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